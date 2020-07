快訊／台灣之光！工研院核酸檢測評比媲美國際大廠

中央流行疫情指揮中心今(22)天指出,國際疫情仍然嚴峻,控制防疫風險,考驗國內檢驗量能。疫情發生初期,國內產學研界即投入快篩檢測研發,截至目前,食藥署已核准7件檢驗試劑專案製造及26件檢驗試劑專案輸入。為評估檢測能力,進而驗證檢測試劑與使用實驗室水準,國際獨立第三方分子診斷品質管理監測機構(Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD)舉辦COVID-19 檢測能力測試(Proficiency Test),比對新冠肺炎檢驗試劑效能與實驗室檢測能力,鼓勵全球檢驗試劑研發與製造單位自願參與。指揮中心表示,本次能力試驗共有60個國家與超過400個實驗室報名參加,台灣共有三個單位參與,主辦單位提供8個測試樣本進行盲測,結果在6月底公告,我國研發產品正確率媲美國際知名大廠,顯示國內研發之檢測產品具國際水準。其中工研院開發之iPMx分子快速檢驗系統,QCMD盲測檢測結果全數正確,獲得高度滿意結果,該系統最快可於40分鐘內得到定性判別結果,且僅有可樂罐的大小,其創新機構設計與精準度再度展現台灣前瞻之研發科技能力。指揮中心指出,國內目前秉持「邊境風險嚴管,國內鬆綁」原則,境外移入風險持續,防疫政策尤為重要。檢測上須綜合考量情境、時間、空間,搭配不同產品組合以達到最符合的篩檢策略。專案輸入的國際檢測產品具備可大量篩檢的優點,但需要較長的測試時間;國產產品則具有體積小、檢測時間快、價格實惠等優點。指揮中心將針對不同情境需求,規劃搭配各式產品進行最佳組合,提供國人安心防護。另外,指揮中心也提出,考量國內疫情穩定,且醫療量能尚有餘裕,為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神,自今年8月1日起,除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外,國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請,衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查,協助海外人士來台接受醫療服務。指揮中心指出,有來台就醫需求的外籍人士,可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同,必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行,所需文件、資料包含:醫療保險證明、檢疫切結書、入境健康證明(登機前三日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告),及收治醫療機構擬定之入境防疫計畫、醫療計畫書等,由醫療機構代申請人向衛福部提出入境就醫許可申請,申請人或醫療機構於取得衛福部同意函後,可赴相關機關(構)辦理特別入境許可。指揮中心進一步說明,經許可入境來臺就醫及其陪同者,需於旅客報到(check in)或登機時,向航空公司地勤人員出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告,並於航程期間全程配戴口罩;入境後應進行14天居家檢疫,並於檢疫期滿時配合採檢措施,檢驗結果為陰性者,始得至醫療機構接受醫療服務;但若有緊急醫療需求者,則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院,經1次採檢結果為陰性後,接受醫療處置,於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。另申請人在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為自費,收治的醫療機構並應負責協助安排其必要的檢疫及採檢措施,包含防疫旅館住所、防疫交通接送及就醫安排等。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。