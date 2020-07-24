日本新鮮人月薪20萬能存多少？內行一算全愣：只比23K好

台灣不少人追求穩定、高薪的工作，除了往特定職業鑽研外，許多有能力的民眾會比較跨國之間的薪資待遇後選擇赴海外工作。而在亞洲國家當中，不少台灣人就會選擇到日本生活。不過，假設一個新鮮人可領到月薪 20 萬日圓（約新台幣 55174 元），實際存下來的金額又是多少，就有內行人利用數據算出實際結果。

臉書粉專《 Taiwan Number 1 》根據日媒《 轉職Hacks》引用了國稅廳的資料計算，若估計新鮮人月薪是 20 萬日圓，得先扣除勞健保、厚生年金和相關稅收，一個月能運用的花費僅剩 15 萬 9660 元。若要比較跨國薪資，勢必也得將這些算在其中，而不少人認為年薪是「 20*12 + 18.2 （獎金） = 258.2 萬」，但該粉專就表示實際上計算方式應為「 15.966*12 + 14.97 萬（獎金） =206.562 萬」。

▲臉書粉專《 Taiwan Number 1 》計算月薪 20 萬的日本新鮮人能存下多少錢。（圖／取自《 Taiwan Number 1 》）

不僅如此，《轉職Hacks》也用一個新鮮人在外租房當範例，薪水淨額 15.966 萬扣掉 6 萬的房租，水電、瓦斯和交通費 10 萬、網路電信 1萬、餐費 2.5 萬（假設早晚餐常自己煮）、日用品和治裝費 1.5 萬、社交興趣 3 萬（假設休假日外食)，這樣扣下來一個月只能存到 0.996 萬元。若年底獎金能忍住不花，存款一年只有 26.922 萬元（約新台幣 74270 元）。

▲ 《 轉職Hacks 》用一個日本新鮮人在外租房當範例來計算。 （圖／取自《 Taiwan Number 1 》）

最後，為了確保資料來源可信程度，他也利用了「東證 Money 部」提供的資料進行驗證，發現兩者都是在以「不考慮意外大額支出和學貸」的前提下計算，更表示雖然理論上可透過減少社交娛樂花費的方式提高每月儲蓄額，再加上厚生年金的日後效益，「處境應該比領台幣 23 K 好」，不過作者也提到，日本新鮮人能存下來的金額還是跟月薪有所差距。（編輯：楊智傑）