台灣豬拚外銷／出口華人市場有優勢　但豬農擔憂這一點

▲來自雲林土庫的王文曲牧場豬農王銘儀，甫於7月下旬出口近百頭活豬至香港。（圖／記者賴志昶攝）

▲雲林豬農認為，台灣豬農常常洗豬舍，會讓豬肉不會有「公豬味」。（圖／記者賴志昶攝）

▲來自雲林土庫的王文曲牧場豬農王銘儀，甫於7月下旬出口近百頭活豬至香港。（圖／王文曲牧場提供）

▲台灣豬農大多是開放式飼養，這較難以對抗傳染性疾病。（圖／記者賴志昶攝）

台灣正式脫離口蹄疫疫區後，不少人期待豬肉外銷能讓國內養豬業再創高峰。不過，雲林豬農認為，目前台灣豬肉仍有9成是依靠內銷，也就是內銷都不夠因應國內需求，再加上現在環保意識抬頭，國內養豬戶難以再大量增加，因此外銷可能會僅侷限在品牌豬肉、部位肉。來自雲林土庫的王文曲牧場豬農王銘儀，甫於7月下旬出口近百頭活豬至香港，據稱是國內被國際認證為口蹄疫非疫區以來，首批活豬出口的豬農。走進王銘儀家中，映入眼前的是「種豬性能鑑定冠軍」、「種豬外觀體型評鑑第一名」等獎狀，這位青年豬農不吝於向外界分享他的榮耀，談到台灣豬的優勢時更有滿滿地心得。王銘儀強調，台灣豬的肉較為精實，瘦肉率比較高，吃起來的風味比較適合華人的生鮮市場；另一個優勢其實就是常洗澡、有閹割，因此豬的氣味不會那麼濃。他解釋，台灣豬一來是因為氣溫較高，較需要沖水降溫，一方面是從老一輩開始規模式飼養時，就留下洗豬舍的習慣，對衛生需求較高，因此較常會洗豬舍，但這部分在國外沒有，「國外豬隻可能從出生到屠宰都沒有做清洗的動作」；再來就是台灣豬一出生沒多久就會閹割，也就是普遍都是「閹豬」，不像國外豬未閹割會留下「羶味」，「其實台灣豬屠宰後的味道、口感，不會有人稱『公豬臭』的那種味道。」這部分就很適合華人口味。至於為何首批出口就選擇香港？王銘儀透露，其實過去一直都有香港業者來談，「香港或是大陸都喜歡台灣豬的體形」；因為大陸如果透過香港進口台灣豬，或是香港直接進口台灣豬，只要經過一代、二代的基因改良，就能讓他們的豬隻快速改善體型，以符合他們市場需求，但如果是從丹麥等歐美國家進口種豬，那就得要花好幾代的時間培育，耗費更多時間成本，因此台灣種豬在大陸或香港都有相當市場。對於華人豬肉市場與歐美市場的差別，王銘儀指出，歐美的豬肉市場較多是加工肉品，也就是比較專注在「部位肉」，他們可以把某部位的多餘油質切割，只賣部分肉品；但華人市場不同，不管是走進香港、大陸或是台灣的菜市場，大多的豬肉攤販都是賣溫體豬肉，「是一整隻豬在賣」，那民眾關注的部位就是「眼睛看到的」，譬如肉色漂不漂亮、肥肉多不多、瘦肉多不多等，而這就是台灣豬的優勢所在。針對台灣豬肉能夠外銷，王銘儀雖信心滿滿，但他也點出一個事實，那就是國內產能仍不足以全面出口。他認為，台灣目前豬肉有9成都是內銷，也就是說還有另外1成還需仰賴國外進口，「所以台灣豬肉要出口，可能還是高端肉品比較多，不可能是像我們一般在菜市場這種肉品。」至於高端豬肉有哪些？他解釋，所謂高端豬肉首先是指部位肉，也就是常看到的戰斧豬肉、松阪豬、里肌肉、雪花肉等，是面向金字塔頂端的肉品；再來就是品牌豬肉，也就市面常看到的各類企業、牧場所推出的特殊風味豬肉，具有品牌優勢，他們從生產端到銷售端都一手掌握，可能也會有自己的屠宰或切割場，或是有自己的行銷管道，比較有機會曝光在出口市場。那一般養豬戶是否能分到豬肉外銷的一杯羹？「都可以啊！」王銘儀說，口蹄疫拔針以後，外銷一定沒有問題，但關鍵是「國外要願意跟你買」；現在雖然法令上、檢疫上符合出口標準，也被世界動物衛生組織OIE承認是口蹄疫非疫區，但再怎麼講都是銷售端與買方的問題。豬肉外銷後，不少民眾擔心會衝擊到國內豬價。王銘儀不以為然說，台灣目前豬肉產量要內銷就不夠了，不太可能要大規模出口，就算有出口也是高端或品牌豬肉，因此很難拉抬價格，「但台灣豬農能看到的是，豬價會趨於比較穩定。」另一方面，王銘儀也談台灣豬農目前飼養也遇到許多困境。他說，台灣由於腹地小，在農業縣的養豬戶相當密集，「像我家豬舍對面就有另一家豬舍。」再加上氣候高溫多濕，這其實相當難以防治傳染病，這都有可能造成產量起起落落。另一位來自雲林的嵩毅牧場負責人賴志峰，不僅本身就是豬農第三代，同時也經營法國種豬進口事宜，因此對於歐美國家的養豬環境相當熟捻。他分析，歐美國家養豬是高度機械化、規模化，再加上不管是歐洲或北美地區氣候都相對低溫乾燥，較不容易產生疾病，另一方面，也由於歐美飼養場都是封閉式養殖，較不會受到傳染病威脅；不過，台灣養豬環境就不一樣了，養豬戶從老一輩至今都是開放式養殖為主，養豬密度又高，再加上高溫多雨易產生疾病，可能風一吹後，病毒就傳染方圓數公里之內的每個牧場。養殖環境的艱困，就會影響到整個牧場產量。賴志峰以母豬為例，在法國一頭母豬每年能夠產出近35頭仔豬，而在美國1年也約30多頭，「但在台灣1年20幾隻就拍拍手了，這怎麼跟國外比？」對於豬肉外銷，不少豬農雖樂見其成，但對於前景不敢有太多想像。賴志峰就說，台灣從口蹄疫過後，養豬戶數已經砍半，目前也由於環保、牧場登記等問題，不太可能再增加太多養豬戶，因此現階段國內豬肉產量應仍是會以內銷為主，外銷市場頂多是調節多餘豬肉產能，不會占大多數。

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