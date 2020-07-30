男手機「正對辣妹裙底」被當偷拍狼？他曝心聲：誤會大了

▲許多民眾在搭乘大眾交通運輸工具時，都會搭乘手扶梯。（圖／取自 flickr ）

▲原PO提到，搭手扶梯還是要避嫌，避免瓜田李下，不小心被誤會，乖乖的配合就好。（圖／翻攝自PTT ）

日前偷拍事件頻傳，造成多數女性人心惶惶。對此，今（30）日就有一名男網友問到「女生捷運偷拍可以很大方承認?」，並分享自己曾經被誤會成偷拍狼，被迫拿出手機給警察檢查，那次事件也讓他覺得，男女根本不平等。貼文發出後，引起網友的熱烈討論。原PO在PTT表示，幾年前在搭手扶梯時，因在等一個重要的電話，所以將手機拿在手上，突然被後方男生抓住並說到「你在偷拍前面正妹的裙底」，雖然解釋手機是黑的沒有在偷拍，但對方並不相信，只要原PO交出手機給他們檢查。警察到現場指出，交出手機大家看，如果沒有就可以走，不用浪費大家時間，但被誤會的原PO當下不想配合，警察說「你是現行犯，拿出來大家看看，不然就逮捕回警察局，一樣可以檢查你的手機，再加上辦你一條妨害公務」，面對此情況，原PO無奈交出手機，而面對沒偷拍照片的手機，大家一句道歉也沒有的各自離開。原PO最後提到，男女在這個女權的時代，根本不可能平等，搭手扶梯還是要避嫌，避免瓜田李下，不小心被誤會，乖乖的配合交出手機給人看就好，不然浪費的只是自己的時間。許多網友也紛紛回應，「太可憐了吧」、「沒道歉也太誇張，基本的尊重呢」、「幫你寫個慘字」、「這警察真的能這樣？如果是我的話應該也不會給警察看」、「沒憑沒據就那個男生自己講」、「警察只能跟你要手機，你可以拒絕解鎖」、「只能說，自己在外面，還是要避免做一些讓人誤會的動作」。提醒民眾，無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，或著無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。根據刑法第315-1條規定，有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。（編輯：許智超）