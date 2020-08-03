加熱菸惹議　立委呼籲積極納管課稅　民眾嘆無法入海關

衛福部《菸害防制法》修正草案60天的預告期在本月28日期滿，在各界關注下，截至28日晚間，收到了4000多則來自個人及團體的意見，其中「公共政策網路參與平台」累積超過2200位網友的意見，支持加熱菸合法納管的佔大多數。使得加熱菸定位以及是否開放，成為正反兩方攻防的焦點。不僅如董氏基金會，嚴正表達堅持應嚴格禁止、不得合法進口販售任何新型態菸品外，不少學者專家、民意代表及民眾則認為，加熱菸為菸草產品，應該納入現行菸酒管理法管理並儘速課稅。
日前美國FDA通過審查有關於加熱式菸品IQOS獲得「降低身體接觸（有害化學物質）許可令」（Exposure Modification Order），也讓這些民眾納悶，為什麼禁止釋放較少有害物質的加熱菸。
民進黨立委蔡易餘在去年質詢時提到，財政部在菸品的定義都沒有把它搞清楚，到底什麼是加熱式菸品、什麼是電子煙，若在定義上出問題的話，會影響到未來的政策走向。
加熱菸與電子煙不同之處在於，加熱菸的菸彈與傳統紙菸都是使用菸草製成，透過加熱而不燃燒，以低溫使菸草加熱到足以散發味道的程度。而電子煙則是透過電子霧化器內的發熱芯和棉花將電子煙油霧化，模擬吸菸時的煙霧。而日前美國爆出超過200人發生神祕肺病的事件，疑是使用了成分不明煙油的電子煙。
蔡易餘除了希望，政府明確區分二者外，也認為加熱式菸品經美國FDA合法上市，但財政部卻對此消極管理，呼籲相關單位應將菸品積極納管。
此外，同屬民進黨的立委吳秉睿在其去年10月質詢財政部長的過程中，也直指「立法院有許多委員都在使用加熱菸」，要認定加熱菸非法，衛福部就必須說清楚是什麼原因非法，並修改法令禁止它；但從美國的研究資料來看，傳統香菸的有害物質比加熱菸還多，如果禁止（加熱菸），反而變成允許對民眾危害比較高的產品進口，會有矛盾的狀況。
作為長期反對菸品的董氏基金會則是呼籲修法全面禁止電子煙、加熱菸等新型菸品。因為不管是電子煙或加熱菸已經分別被檢驗出超過40種與58種有害物質，新興菸品與傳統菸一樣都有尼古丁，會讓人成癮、也一樣有二手菸，因此主張不許進口。
至於衛福部目前對加熱菸進口的態度不變，在面對「傳統紙菸不禁、加熱菸不行」的標準下，滿街仍隨處可見的加熱菸品的使用，與其放任加熱菸，乃至水貨橫行、詐騙事件頻傳，考驗政府對加熱菸品納管的決心，別讓新型菸品的稅收在修法期間，漏課了這些稅源，造成財政漏洞。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！