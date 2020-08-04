司機爸「超暖備餐」曝光！女兒看LINE鼻酸　網淚噴：感動

▲女網友在社群平台《Dcard》上以「爸爸知道我喜歡吃什麼，但一次也太多了吧？」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友的爸爸知道她愛吃漢堡，特別和同事收集熟客券。（圖／翻攝自《Dcard》）

有句話說，「小孩永遠是父母的牽掛」，有些父母會直接大方的對孩子表達疼愛，但也有些不善言詞的父母疼愛孩子時，雖不說出口，但一切都用行動來表達，有名女網友分享爸爸對她的愛，貼文一出，讓許多網友熱淚盈眶，直呼「有洋蔥」。該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，她以「爸爸知道我喜歡吃什麼，但一次也太多了吧？」為題，表示近日她那不太會跟她「喇賽」的爸爸傳Line給她，說在她桌上放了一些她愛吃的東西，「今天出門早，妳還沒醒，飯桌上有個信封，裡面有妳愛吃的，記得出門前要拿」，原PO回到家很期待到底是什麼，結果只看到一包信封袋。她也提到，當她打開一看，發現裡面大概有20幾張麥當勞熟客券，她算了一下大概可以換7個大麥克，她問父親哪來這麼多券，爸爸回應「叔叔他們去麥當勞換的」，而原PO則回覆是不是特意去拜託人家才拿到的，只見爸爸說道「不算是啦，我平常也會幫叔叔他們啦」。原PO也說明，如果是男友送的，她可能會覺得「這什麼鬼」，但爸爸是計程車司機，賺錢十分辛苦，平常也不會給她什麼吃大餐還是買包包、衣服之類的禮物，文末也可以看得出原PO其實非常感謝爸爸對她的愛及付出。「據他說，這麼他是跟同事收集才拿到多熟客券，真心覺得有爸爸真好」。貼文一出，讓許多網友十分感動「熟客券只有得來速拿的到，看來還真只能請司機大哥幫忙搜了，真是超暖爸」、「有洋蔥！以前我爸也會幫我集小七點數，然後默默換東西給我」、「有爸的孩子像個寶」、「你爸真的很愛你，這些是他最大的努力了」、「好感動眼眶濕濕」、「好多爸爸都是平常冷冷的，但是給小孩的愛不曾少過」、「好羨慕有這樣子的爸爸真的超羨慕」。（編輯：郭佩蓉）