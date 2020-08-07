下午恍神？破除碳水化合物迷思　五種超級榖物補給活力

佳格食品旗下品牌桂格，身為台灣榖物領導品牌，長期研究超級食物的營養價值，今年推出全新榖物系列「桂格五麥穀珍」，營養升級，為你提升「五」倍活力。





現代人追求良好體態與健康，但有不少人以為，只要停止攝取澱粉類的碳水化合物（或稱醣類），就是健康的飲食方式。事實上，我們的身體機能運作，甚至體力最主要的能量來源，都依賴澱粉換成葡萄糖來提供。尤其夏天戶外活動多，如果攝取碳水化合物不足，可能就是你常常感到容易沒精神、運動效果不佳，甚至覺得自己反應越來越遲鈍的原因！



▲若攝取碳水化合物不足，容易感到精神不佳，甚至思考運作變得遲鈍。（圖／shutterstock）

營養師簡鈺樺就表示，她看到很多上班族飲食不夠多元，有些人午餐會刻意減少澱粉的攝取，結果一到下午，特別容易感到肚子餓，不然就覺得自己容易感到精神不濟、注意力不集中，結果又忍不住吃些零食當下午茶。其實這些高熱量、高糖分的下午茶或消夜點心，較容易對身體造成負擔。她強調，「碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質及維他命缺一不可，若三餐沒有吸收到足夠營養，身體可能會出現沒精神、無力的狀況，這時候再用不健康的零食點心來補充，更是種惡性循環。」





簡鈺樺營養師建議，不妨多吃穀物雜糧類食物，不僅能補充碳水化合物，提供身體足夠能量，還能一併攝取更多其他營養素及纖維，對於維持身體健康或因應運動健身的能量需求，都有更好的效果，這一類「對健康有益且營養豐富」好的穀物，就是所謂的「超級穀物」。





哪些才是吃對營養的超級穀物呢？一起來認識這五麥：燕麥、藜麥、黑麥、大麥、蕎麥吧！它們各自擁有不同的營養價值，燕麥（Oat）是最常見的高纖食物之一，含有膳食纖維，能夠維持消化道機能。藜麥（Quinoa）是近來歐美超夯的超級食物之一，含有蛋白質，可促進新陳代謝，更是素食者一大福音。黑麥（Rye）又稱裸麥，和大麥（Barley）、蕎麥(Buckwheat)也都含有豐富的膳食纖維與營養素。



▲燕麥、藜麥、黑麥、大麥、蕎麥擁有豐富營養價值，對健康有益，是所謂的「超級穀物」。（圖／shutterstock）