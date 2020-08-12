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手足不同姓很怪？網揭台人「詭異成見」：大人態度才奇怪

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 21:12:39

▲孩子要跟從父母親哪一方的姓氏早已不是單方面能決定的事，而手足不同姓的問題就讓網友感到苦惱。（示意圖，與內文無關／Pixabay）
▲孩子要跟從父母親哪一方的姓氏早已不是單方面能決定的事，而手足不同姓的問題就讓網友感到苦惱。（示意圖，與內文無關／Pixabay）
隨著時代進步，社會對於不同的家庭組成也開始有了不同的想像，而夫妻之間的小孩究竟要從「父姓」或是「母姓」也逐漸成為各個新組成家庭的討論話題。近日就有一位人夫就對此感到十分苦惱，他提到自己和老婆已經約定好生下兩個孩子後就結紮，但從沒遇過別人孩子是「一個從父姓，一個從母姓」的情況，讓他不禁糾結該如何與妻子開口，話題掀起眾人討論。

日前在PTT上就有一位男網友提到自己跟老婆曾約定好要生兩個孩子，自己因為從小是媽媽和外公養大，「我爸那邊基本上都是海盜跟牢友」，所以對於自己的姓氏要流傳下去沒有特別大的執著，加上剛好妻子也希望孩子能夠從母姓，因此兩人有了孩子跟著媽媽姓的共識。

不過此時原PO的外公卻表示「從母姓等於給人看衰」，讓他開始不禁思考兩個孩子卻不同姓的問題，原PO就考慮到「長輩那邊會有怨言，像是怎麼解釋」，甚至擔心地表示「從出生到現在，還沒遇過兩個手足不同姓的人，這樣以後要介紹自己的小孩時，要怎麼簡單解釋啊」，也擔心自己會不會「被人認為是再娶還是什麼的」。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲網友提到自己兩個小孩要各自從父母姓的問題讓他感到糾結。（圖／翻攝自PTT）
對此，就有不少遇過這種情況的網友要他別白擔心，「我哥從父我弟從母 我長大自己改從母，還真沒被問過為什麼不同欸，而且現在都叫綽號」、「我親戚就是生兄弟不同姓，根本沒差」、「現實狀況是外人根本不在乎這種事」、「會有成見的大人才奇怪」、「某些人還是會有這種成見」、「就回答一個跟媽媽姓就好了，沒人會再追問」。

事實上，隨著性別意識的普及和落實，民法也已經修訂了規定，並指出「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓」，未約定或是約定不成的情況則可到戶政事務所抽籤決定，至於滿20歲的有行為能力人，則可依其意願選擇改從母姓或父姓，並以1次為限。（編輯：楊智傑）

關鍵字

父姓 婚姻 姓氏 孩子 夫妻

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