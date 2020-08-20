開心遊　平安歸　政府攜手產業維護旅遊安全

交通部觀光局為因應旅遊風氣盛行之下衍生而出的旅遊安全議題，自106年度起將每年3月的第3週訂為「觀光旅遊安全宣導週」，今（109）年持續邀請中央相關部會、地方政府及產業界共同參與，於109年8月20至21日假財團法人張榮發基金會國際會議中心舉行「109年度觀光旅遊安全研討會」，期藉由針對臺灣觀光旅遊安全進行總體檢並深入探討旅遊安全課題，俾強化各項旅遊安全工作，以達到人人「開心遊，平安歸」的目標。





為呼應「2020脊梁山脈旅遊年」主題及期許打造完善安全的觀光旅遊環境，本次研討會特別邀請包含交通部公路總局林福山主任秘書、國立高雄海洋科技大學海洋休閒管理系高興一副教授、台中市勞工大學陳炳輝專業技術教授、健行筆記王迦嵐總監、「健行筆記-親子登山」社團余業文版主，以及臺灣無人機應用發展協會張志豪教官等，針對山脈旅遊及親子登山安全、觀光旅遊行的安全與防疫旅遊、空域與水域遊憩活動安全、旅行業與旅宿業等相關議題，透過時事議題討論及相關管理經驗分享，讓每位與會人員更加瞭解觀光旅遊安全的推動方向與重點目標。





交通部觀光局張錫聰局長表示，旅遊安全是提升旅遊品質的基礎，更是永續觀光發展的前提。目前面臨全球氣球環境變遷與疫情變化，交通部觀光局時刻關注國際情勢，將觀光旅遊安全相關資訊刊登於交通部觀光局官網「防疫旅遊專區」。



▲交通部觀光局張錫聰局長表示，旅遊安全是提升旅遊品質的基礎，更是永續觀光發展的前提。（圖／觀光局提供） 而鑑於近來全球旅遊環境快速變遷，交通部觀光局亦持續在既有觀光旅遊安全基礎上，結合各相關中央及地方主管機關、產業公協會與從業人員，共同辦理「合法住宿標章」、「城市好旅宿制度」、「星級旅館評鑑」、「好客民宿認證標章」、「觀光遊樂業機械遊樂設施安全及緊急救護種子教練培訓研習會」、「安心場所」等認證等工作，並持續宣導觀光旅遊安全正確觀念及防疫旅遊守則，同時於官網「旅遊安全宣導專區」揭露旅遊安全資訊，提醒遊客注意旅遊安全，並期藉由政府機關積極帶頭宣導並落實稽查管理，與產業界攜手打造讓全民安心、放心及安全的旅遊環境。



▲觀光旅遊行的安全與防疫旅遊講座，由交通部公路總局主任秘書林福山主講「以遊覽車出團為例」。（圖／觀光局提供）





交通部觀光局官網「防疫旅遊專區」：https://admin.taiwan.net.tw/BusinessInfo/GuanguangTuiguang/GT01.htm 「旅遊安全宣導專區」官網： https://www.taiwan.net.tw/