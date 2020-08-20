🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

開心遊　平安歸　政府攜手產業維護旅遊安全

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-20 16:21:38

▲109年度觀光旅遊安全研討會8月20至21日在財團法人張榮發基金會國際會議中心舉行。（圖／觀光局提供）
▲109年度觀光旅遊安全研討會8月20至21日在財團法人張榮發基金會國際會議中心舉行。（圖／觀光局提供）

交通部觀光局為因應旅遊風氣盛行之下衍生而出的旅遊安全議題，自106年度起將每年3月的第3週訂為「觀光旅遊安全宣導週」，今（109）年持續邀請中央相關部會、地方政府及產業界共同參與，於109年8月20至21日假財團法人張榮發基金會國際會議中心舉行「109年度觀光旅遊安全研討會」，期藉由針對臺灣觀光旅遊安全進行總體檢並深入探討旅遊安全課題，俾強化各項旅遊安全工作，以達到人人「開心遊，平安歸」的目標。

為呼應「2020脊梁山脈旅遊年」主題及期許打造完善安全的觀光旅遊環境，本次研討會特別邀請包含交通部公路總局林福山主任秘書、國立高雄海洋科技大學海洋休閒管理系高興一副教授、台中市勞工大學陳炳輝專業技術教授、健行筆記王迦嵐總監、「健行筆記-親子登山」社團余業文版主，以及臺灣無人機應用發展協會張志豪教官等，針對山脈旅遊及親子登山安全、觀光旅遊行的安全與防疫旅遊、空域與水域遊憩活動安全、旅行業與旅宿業等相關議題，透過時事議題討論及相關管理經驗分享，讓每位與會人員更加瞭解觀光旅遊安全的推動方向與重點目標。

交通部觀光局張錫聰局長表示，旅遊安全是提升旅遊品質的基礎，更是永續觀光發展的前提。目前面臨全球氣球環境變遷與疫情變化，交通部觀光局時刻關注國際情勢，將觀光旅遊安全相關資訊刊登於交通部觀光局官網「防疫旅遊專區」。

▲交通部觀光局張錫聰局長表示，旅遊安全是提升旅遊品質的基礎，更是永續觀光發展的前提。（圖／觀光局提供）
▲交通部觀光局張錫聰局長表示，旅遊安全是提升旅遊品質的基礎，更是永續觀光發展的前提。（圖／觀光局提供）
而鑑於近來全球旅遊環境快速變遷，交通部觀光局亦持續在既有觀光旅遊安全基礎上，結合各相關中央及地方主管機關、產業公協會與從業人員，共同辦理「合法住宿標章」、「城市好旅宿制度」、「星級旅館評鑑」、「好客民宿認證標章」、「觀光遊樂業機械遊樂設施安全及緊急救護種子教練培訓研習會」、「安心場所」等認證等工作，並持續宣導觀光旅遊安全正確觀念及防疫旅遊守則，同時於官網「旅遊安全宣導專區」揭露旅遊安全資訊，提醒遊客注意旅遊安全，並期藉由政府機關積極帶頭宣導並落實稽查管理，與產業界攜手打造讓全民安心、放心及安全的旅遊環境。

▲觀光旅遊行的安全與防疫旅遊講座，由交通部公路總局主任秘書林福山主講「以遊覽車出團為例」。（圖／觀光局提供）
▲觀光旅遊行的安全與防疫旅遊講座，由交通部公路總局主任秘書林福山主講「以遊覽車出團為例」。（圖／觀光局提供）
 

交通部觀光局官網「防疫旅遊專區」：https://admin.taiwan.net.tw/BusinessInfo/GuanguangTuiguang/GT01.htm 「旅遊安全宣導專區」官網： https://www.taiwan.net.tw/

關鍵字

臺灣觀光 交通部觀光局 旅遊

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽