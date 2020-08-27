忽略這些過敏徵兆恐影響發育　醫師：把握3歲前黃金期

田炯璽醫師建議，當寶寶過敏時爸爸媽媽應積極調查過敏原因，若因初期症狀輕微而疏忽預防而使過敏症狀加劇，這時想再控制就非常不容易，因此媽媽應從懷孕時到寶寶3歲以前，注意可能有過敏徵兆，就要立刻行動調整體質，避免寶寶發展成「過敏三部曲」，提醒家長不應輕視過敏帶來的影響。





寶寶過敏沒注意 可能導致體格較同齡孩子瘦小、長不高





田炯璽醫師解釋，寶寶過敏的表現首先會從某個器官開始，再漸漸的影響到另一個部位，並且越來越劇烈，這就是「過敏三部曲」。研究發現，小時候是異位性皮膚炎的個案，即使有良好的控制，但仍有43%在7歲後發展成氣喘；66%在３歲後發展出過敏性鼻炎。因此越早警覺，便能更成功的控制過敏。





過敏徵兆發生時，家長不一定會立刻警覺，而誤以為是偶發的小狀況，像是腸胃過敏，會有溢吐奶、腹脹、腹瀉、便秘、夜哭等；皮膚過敏則是會在雙頰、脖子、耳後以及四肢外側的部位，出現小疹子、乾燥脫屑；當過敏轉移至呼吸道引起過敏性鼻炎，遇到外界環境變化，小朋友就容易鼻塞、流鼻水、鼻子癢以及咳嗽等等。這些症狀看起來不嚴重，但其實都會直接影響睡眠與成長。





不論是腹痛、搔癢或是鼻塞、流鼻水，都容易造成睡眠障礙，但睡眠是寶寶成長關鍵之一，因為寶寶在睡覺時，體內會分泌生長激素，不但能促進神經系統及腦部發育外，也能夠強化寶寶肌肉各面向的發展，所以寶寶若是因為過敏造成睡眠品質不佳，就容易讓成長發育輸在起跑線，較同齡小朋友體重落後、長不高。





1.5歲前 近半數寶寶因牛奶蛋白、雞蛋誘發過敏 顯示飲食才是預防關鍵





田炯璽醫師說明，預防過敏應重視「環境」與「飲食」，環境部分相信家長都知道，避免寶寶接觸塵螨及PM2.5包括二手菸、三手菸甚至拜拜的香燭，這些物質都可能刺激寶寶的呼吸道誘發過敏，但相較環境預防，飲食才是幫助寶寶預防過敏的關鍵！研究發現寶寶1.5歲前，有將近5成寶寶容易因牛奶蛋白、雞蛋產生過敏情形，顯示飲食也是預防過敏的重要因素。





因此媽媽應從孕期開始就補充均衡營養，如果母親有食物過敏史，宜避開本身會過敏的食物、遠離菸害，並在寶寶出生後哺餵母乳，因母乳蛋白及中的免疫球蛋白能增強寶寶免疫功能，是寶寶的營養首選。媽媽如果無法供應充足的母乳，或是有其它原因不便哺餵，則會建議媽媽選擇有「精準定位水解技術」的配方，作為寶寶攝取營養的來源，降低寶寶因為食物引起過敏反應。





只要是水解就能防敏？先確認是否能精準定位 去掉過敏源





市面上嬰幼兒成長配方琳瑯滿目，但不是所有號稱水解的品牌，都能降低過敏誘發機率。田炯璽醫師建議，除了選擇歷史悠久的大品牌，是否有縝密的臨床實驗、具有精準定位水解技術的品牌也是挑選重點。





預防過敏的關鍵在於，是否能準確切斷刺激腸道的過敏片段，精準的水解配方像一個專業的保全，能精準定位牛奶蛋白中的刺激片段，並切斷、轉化為較溫和的分子片段，而普通的水解技術就像是一位不具鑑別能力的保全，無法辨識蛋白質是否具有致敏性。因此選用精準水解配方，不僅可以預防過敏發生，也可同時訓練寶寶的免疫系統，降低未來誘發過敏的機率，幫助寶寶奠定健康的基石。





田炯璽醫師說，孩子健康的問題不能等，過敏預防應從寶寶出生時就開始，一旦誘發過敏，從三歲前做好過敏預防，可以漸漸改善寶寶體質，但需要花費更多心力，因此事先做好過敏預防才是防止寶寶過敏最好的方式。







**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**