歐德集團嘉義種植保安林　守護台灣海岸生態

▲2020年嘉義林管處副處長李定忠(前排左一)感謝歐德集團董事長(前排中)率同仁種植保安林綠色行動，致贈感謝狀。（圖／公關照片）

台灣四面環海，海岸線綿延1200多公里，由於過度人為開發與地球暖化造成海平面上升。海岸線逐漸退縮，侵蝕日益嚴重，影響沿海居民生活。台灣家居業領導品牌歐德集團為保森林資源永續，多年前即在德國進行有計畫循環造林，為了感念我們生長的土地「台灣」，自2019年發起「百林計劃」，已分別於台東、台北、桃園及新竹等地完成4座植樹場所，為減碳愛地球，造福美麗家鄉台灣作出貢獻。

▲歐德集團為保森林資源永續，2009年起即在德國進行有計畫循環造林。（圖／公關照片）

陳國都董事長表示：「種樹是對地球最友善的回饋，為保資源永續，多年前即在德國進行有計畫循環造林，並提供來自歐洲人造林的健康環保綠建材。在砍一棵樹的同時，也種下1.03棵樹；繼德國種樹後，更要用心回饋台灣這塊土地，今天的一小步是歐德集團的一大步，到嘉義海岸種樹，營造友善的森林環境，未來可以帶著我們的子孫，來親近這片美麗的海岸林，進行一場生態旅遊，帶著他們認識這些守護台灣海岸線的英雄。」



▲2017年歐德集團陳國都董事長率團隊再次前往德國人造林植樹，以行動守護地球。（圖／公關照片） 此次種植的林地位於嘉義布袋第1920號飛砂防止保安林，海岸防風林主要功能為防風定砂，保護土地不被風蝕，阻擋來自海洋的強風以及鹽分侵蝕，達到防風、防砂、防潮。由於地層下陷，颱風侵襲海水倒灌、造成林地積水嚴重，再加上，海岸砂地環境惡劣，外來入侵種銀合歡肆虐，讓植物生長更加困難，防風林逐漸失去原有的功能。近幾年來在林務局嘉義林管處努力下，重新整地，透過發包造林、企業認養，社區參與造林等多元方式，一起守護海岸線。當日出席的林務局嘉義林區管理處李定忠副處長表示：「感謝歐德集團的善舉，種植保安林除了是對地球有益的綠色行動，更是維護沿海養殖及居民生活安全。」林管處人員進行植樹教學後，在歐德集團董事長陳國都率領下，60位同仁開心種下別具意義的保安林樹種。



▲歐德集團2019贊助台東森林足球場，與小朋友們一起親手種植牛樟樹，以樹養球。（圖／公關照片）