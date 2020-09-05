老媽「和老闆聯手」賣女兒？她被詭異來電叫醒　全場傻掉

一般男女雙方想走入婚姻關係，會先經過交往過程中相處、磨合，最後才往共組家庭的方向走。不過近日就有女網友表示，因為自己家裡家中工作缺人手，媽媽就請來另一位同行的老闆來協助，但相處到最後自己的家人卻開始將自己和那名老闆「送作堆」，這種行徑就讓她感到特別不舒服，產生一種「被賣出去」的感覺，話題引起網友討論。

原PO近日在《Dcard》上就以「我對我媽很失望，我們家原來窮到要賣女兒嗎」為標題，撰文分享這個經驗，她表示自己家本身是做工的，但自從原PO父親過世了由媽媽接手，最近因為家裡工作缺人手，媽媽就請來了同行老闆來幫忙，沒想到這卻是她惡夢的開始。

這名女網友就提到近期因為自己也在家裡幫忙，某天媽媽突然就告訴她，這位老闆想「娶妳當老婆」，原PO就向媽媽表示「我並不認識他，老闆為什麼要娶我？」原PO媽當下也只是笑笑表示是開玩笑，但從這之後類似的「玩笑」卻層出不窮，讓她感到相當不舒服。

▲原PO抱怨自己被來家裡幫忙的老闆「猛烈追求」，讓她感覺特別不舒服。（圖／翻攝自《Dcard》）

不僅如此，這名來幫忙的老闆也開始在日常生活中發生踰矩行為，例如常常告訴她「沒有牽到我的手，工作不會做」，甚至在情人節時莫名其妙的送她「項鍊」當禮物，沒想到原PO家人不只不覺得奇怪，媽媽還反而要求她不准拒絕或丟掉，自己的弟弟更告訴她「戴著項鍊，老闆工作就不會不開心了」。

▲原PO就提到自己莫名收到情人節禮物，結果家人沒有替她說話反而勸她就乖乖收下。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

最讓原PO無助的是，不知道為何這個老闆竟然還拿到了她的手機號碼，擅自打電話叫原PO起床，這就讓她無奈的發文詢問「我真的為了這件事情壓力大到每天都睡不好，難道真的是我自己庸人自擾，活在自己的世界嗎？」。

誇張行徑曝光後，立刻吸引不少網友熱烈回應「我真心建議你，快逃，別聯絡，都成年人了，妳也應該強硬一點保護自己按時匯一點錢就好，以防被告棄養」、「你家裡人怎麼都這麼詭異，刷新三觀」、「拜託保護好自己，妳的家人看起來都不打算保護妳了」、「有經濟能力的話，拜託搬出去，逃越遠越好！」。（編輯：楊智傑）