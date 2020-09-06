百年來僅3次！攝影師喜見「深海巨獸」驚嘆：像中了樂透

海洋世界對於人類來說十分神秘，同時也蘊藏著無數生命，其中「藍鯨」不僅是地球上現存體型最大的動物，也是地球史上最大的動物，不過人們卻很少發現牠們的存在。不過就在近日，有名澳洲攝影師在雪梨郊區的海岸外拍攝到珍貴難得的畫面，也立刻獲得官方認證，這讓他直呼「像中了樂透」。





綜合外媒報導，該名攝影師上個月在新南威爾士州（New South Wales）海濱郊區馬魯布拉（Maroubra）附近的海域中，拍攝到一隻藍鯨浮出水面的驚人畫面，而新南威爾士州國家公園和野生動物管理局（NPWS）也證實了這一「極為罕見」事件。



▲澳洲一名攝影師捕捉到非常可貴的「藍鯨」畫面。（圖／翻攝自seansperception Instagram） 而NPWS的安德魯．馬歇爾（AndrewMarshall）也表示，此頭藍鯨長度可能超過25公尺，重量則是超過100公噸，他也提到，儘管藍鯨體型龐大，但在很大的程度上也是「看不見的」，原因是因為牠們通常生活在深、遠海，所以人們很難發現牠們的蹤跡。





他也補充，鯨魚分佈廣泛，且人類對於這種生物的遷徙、重要棲息地的數據非常有限，所以此目擊事件是我們海岸外，針對該物種的第一個經驗證的紀錄，「這就是為何此事件如此有價值的原因」。





該名攝影師也將影片及照片分享到Instagram帳號seansperception上，他表示自己當時正觀察著「座頭鯨」的動態，沒想到卻突然見到「藍鯨」，瞬間著迷於眼前難能可貴的景象，並直呼「感覺像中了大獎，希望你和我一樣喜歡」。（編輯：郭佩蓉）



