看農曆出生月份可知一生財運？「這個月」出生廣招四方財

許多人喜歡找命理專家看運勢和運程，相信「財運」一定是大家相當關心的重點，命理網站「靈匣」介紹了十二個農曆月份出生的一生財運分析，根據自己的農曆出生月份就可以得知大概的財運運程，以及可能會遇到的狀況。農曆正月出生正月出生的人相當有正義感和責任感，和官場有很深的淵源，幼年普通，中年之後會開運，中晚年會有貴人相助，享盡榮華。農曆二月出生二月出生的人個性比較敦厚老實，且心地善良，做善事屬於默默積陰德類型，建議在事業上不要依靠親戚比較好，成功會像登階一樣，一步一步腳踏實地邁向成功，事業運、財運在中年後會開始得到回報。農曆三月出生三月出生的人相當善於交際，但要記得「色字頭上一把刀」，在交友、感情上要謹慎。運勢約在三十歲時會有一次大運，可賺進一筆錢財，但是守不住財，四十歲後會再有一次大運，記得要守財，如此便可延續好運。農曆四月出生四月出生的人相當有藝術才情，但是欲望過多，心性很難穩定下來。想要獲得成功需要比別人多花更多心力，三十七歲後，有望獲得賞識並躍升領導階層。農曆五月出生五月出生的人通常家產豐厚，有權有勢，須注意做事容易虎頭蛇尾，且忍耐力較低，建議可到離家遠一點的地方打拼，晚婚沒關係，先努力為生活奮鬥，三十一歲、三十五歲後，財運有走大運可能。農曆六月出生六月出生的人心思縝密，吃得了苦且內心堅定，但要注意不要貪心，否則可能會貪小錢失大錢。若有創業計畫，初期會比較艱難，但到了中後期會漸漸順利。▲根據自己的農曆出生月份可以得知大概的財運運程，以及可能會遇到的狀況。（圖／shutterstock） 農曆七月出生七月出生的人年少時期會比較辛勞，但意志力堅強，外剛內柔，會為子女煩惱，且職場上要注意小人；中年會開運，中晚年家庭圓滿且財運大開，苦盡甘來。農曆八月出生八月出生的人不適合單打獨鬥創業，建議可找信任的親朋好友合作創業，職場上也比較適合同事多的工作類型。但要注意中年時期可能會陷入失意、混亂，多做善事，晚年即能平穩、安順。農曆九月出生九月出生的人相當聰敏，財運亨通可廣招四方財，有貴人相助，尤其四十歲之後事事順利，且財運大發，晚年不愁吃穿。但要小心不要聰明反被聰明誤，請將聰慧用在對的地方。農曆十月出生十月出生的人心志難安定，躁動易變的心常常招來失敗，且在感情、家庭關係中也是，心思多變、多情導致家庭難安樂。若能改進個性的缺點，雖然過去發展不順，晚年也能得安逸。農曆十一月出生十一月出生的人凡事喜歡計較，容易因此與人產生嫌隙，中年以前很難成功，但只要節儉一點，到了晚年可享有兒孫福。農曆十二月出生十二月出生的人心直口快，但也容易因此得罪人，比較適合在外地賺錢，財運在外地可大開，中年事業可成功，但會比較辛勞，到了晚年即可享福。（編輯：連宜方）*想閱讀更多台灣信仰、習俗好文請到 保庇NOW 一探究竟！*