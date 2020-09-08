價差嚇人！消基會查5類醫材　同為醫學中心也差9萬多

消基會秘書長吳榮達指出，健保署「健保差額特材」訂定收費上限引發風波，近日再次推出新制，宣布不再訂定收費上限，但是會管理價格在不合理極端值的醫材。消基會認為這等於只做半套，無從改善收費亂象，因為主管機關拒絕向全民揭露醫材極端值金額，與收費高於極端值的特約院所名單。另外，所謂「極端值」的定義與標準都是由醫學會及公學協會掌握制定，有球員兼裁判之疑慮。
因此就算極端值管理新制上路，民眾仍無法從「醫材比價網」查詢「真正的價格」，民眾還是處在資訊不對等的情況，消基會呼籲政府應拿回政策主導權、還給全民醫療資訊知情權。
消基會這項調查，是以5類健保自付差額醫材為主，包含人工心律調節器、生物組織心臟瓣膜、冠狀動脈塗藥支架、人工水晶體、治療心房顫動之冷凍消融導管。價差比較則是同一醫材(同品項、同功能、同品牌)在同類型特約醫療機構(醫學中心、區域醫院、地方醫院、基層診所)，各取最高及最低費用的對照組，計算價差，並根據價差高低進行排序，各取前15組資料，列出價差排行，進行分析。
而5類醫材中，生物組織心臟瓣膜的價差最為劇烈，前三名醫療院所價差介於92,500～62,726元之間。如價差第一名為醫學中心亞東紀念醫院，收取「愛德華英特迪醫利人工心瓣膜系統(FHVD183KTBED)」費用達426,387元，同醫材在同級醫院收費最低價格為333,887元(臺灣大學醫學院附設醫院)，兩者價差高達92,500元，相差1.28倍。
至於基層診所常見的人工水晶體醫材部分，價差第一名為基層診所張如輝眼科診所以及双眼明眼科，收取「“惟視艾”艾卡瑞爾三焦點散光人工水晶體(FALSNMULT65V)」費用達122,744元，同醫材在基層診所收費最低的價格為85,000元(和平大愛眼科診所等十家診所)，兩者價差37,744元，相差1.44倍。而同為基層診所，收取另外兩種人工水晶體醫材之價差，第二、第三名也都有3萬元。
此外，綜合調查結果也發現，臺安醫院多達三款人工心律調節器、四款冠狀動脈塗藥支架醫材售價進入前十五大價差排行，為本次調查極端價差醫材件數最多的醫療機構。而人工心律調節器、生物組織心臟瓣膜、冠狀動脈塗藥支架等三類的極端價差醫材排行，近5成是區域醫院，人工水晶體價差則以基層診所居多，占86.7%。
民間監督健保聯盟滕西華表示，之前醫療體系那麼反彈，是以為管理醫材上限會壓縮利潤。但事實上政府應該管理的是「差額給付的上限價」，並不是所有的自費市場。她強調，台灣醫療器材裡，有70%是健保全額給付，3.2%才是今天記者會提到應該要管理的合理上限價，其餘接近30%是全自費的市場，認為廠商不會完全沒有利潤。
至於有醫院、醫師認為，醫材價格跟醫術有很大的關係，但台灣女人連線理事長黃淑英表示，要證明醫術也可以，但不能利用醫材來反映，況且醫術要如何證明，應該是醫界與主管機關去討論，太過高額的醫材價格不能落在民眾上身，否則民眾永遠處在資訊不對等的情況下，呼籲政府制定差額上限值以保障全民受到公平合理的醫療服務。
消基會表示，同醫材在同級醫療院所售價差異甚大，基於醫病關係的不平衡，醫材資訊的不透明、資訊認知的不對等，呼籲政府應全面性檢討自付差額醫材收費亂象，制訂差額上限值，堅守特材極端值管理與監控權責，賦予異常極端值的強制性規範，保障全民受到公平合理的醫療服務。
另外，基於消費者有「知情」與「選擇」的基本權益，政府應優先優化「醫材比價網」的相關資訊，讓消費者得以知悉所有醫材的品名、型號、功能、產品代別、各醫院價格等資訊。