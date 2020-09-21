氫氣當燃料　空中巴士零排放概念機「ZEROe」2035年問世

根據統計，航空業排放的溫室氣體約占 2% 的全球排放量，預估未來佔比還會再往上提升，因此該如何節能減碳成為飛機製造商的重要課題，空中巴士（ Airbus ）日前發表 3 款零廢氣排放的概念飛機，是以氫氣作為主要動力，目標是在 2035 年開始交機營運，希望可以藉此達成無碳化目標。
空中巴士表示，氫氣是最有潛力的潔淨航空燃料，未來可望成為航太業與許多其它產業的解決方案，幫助達成零環境破壞的目標，因此提出以氫氣作為商用飛機的主要動力來源，或是作為合成燃料原料這樣的概念，希望能夠大幅減少航空對氣候的影響。
空中巴士將 3 款零廢氣排放概念飛機命名為「 ZEROe 」，包含以渦輪引擎設計客機，可搭載 120 至 200 名乘客，航程超過2,000海浬，能夠橫越北美或歐洲；以渦輪螺旋槳設計客機，最多可搭載 100 名乘客，航程可達1,000海浬，適用於短程航線。
造型最特殊的飛行翼設計客機則可搭載最多 100 名乘客，將機身與機翼合為一體，航程與渦輪扇概念機相同，都超過2,000海浬，超寬機身為氫氣儲存與分配，以及客艙設計帶來眾多選擇。
空中巴士指出，概念機目標在 2035 年開始交機營運，配合動力來源改變，機場需要建立氫氣運輸與加氣架構，同時政府也要大幅經費投入研發、科技、數位化與相關機制，鼓勵使用永續燃料與機隊更新，讓航空公司提早汰除較不環保的舊型飛機。