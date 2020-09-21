氫氣當燃料　空中巴士零排放概念機「ZEROe」2035年問世

根據統計，航空業排放的溫室氣體約占 2% 的全球排放量，預估未來佔比還會再往上提升，因此該如何節能減碳成為飛機製造商的重要課題，空中巴士（ Airbus ）日前發表 3 款零廢氣排放的概念飛機，是以氫氣作為主要動力，目標是在 2035 年開始交機營運，希望可以藉此達成無碳化目標。





▲以渦輪引擎設計客機，可搭載 120 至 200 名乘客，航程超過2,000海浬。（圖／空中巴士）