影／不餓卻暴食！4招分辨壓力吃　遠離「情緒性飢餓」

明明不餓卻老想吃？嘴饞受不了到底是什麼原因造成「壓力吃」呢？YouTuber「理科太太」分享自身經驗，坦言自己曾經歷過「明明身體不餓，但心很餓的時刻」，她整理四大要點，讓大家分辨自己到底是不是「情緒性飢餓」。
2.只想吃不健康，高糖高油的東西。
3.飽了很撐，但還是繼續吃。
4.吃完會覺得非常後悔。
影片中她提到人類面臨高壓環境之下，體內的賀爾蒙「可體松」會隨之升高，此現象有好有壞，好現象是它會使人變得更有動力，去完成原本不想做的事情，但反之，它也會讓你更有動力去進食來儲存能量。
理科太太補充說明，有許多家長會利用小朋友喜歡的零食、甜食等，當作小朋友乖乖聽話的獎賞，但她認為讓小孩子建立這種獎賞機制，會讓他們長大後產生「吃甜食就等於是犒賞自己、鼓勵自己」的聯想，造成壓力大就想吃不健康、高熱量、高油糖食物的補償心理。
再來第二種方法是「煮飯（料理）」，理科太太透露自己只要煮完飯後，食慾就大幅降低。第三種方法是「充足睡眠」，充足的睡眠會讓體內的「瘦體素」增加，就會讓自己比較不想吃東西。
最後的方法就是「運動」，運動除了可以幫助你減少體內「可體松」濃度，讓你不易暴食，也能維持良好的健康習慣。最後她強調，誠實面對自己的壓力來源，「斷捨離」那些帶給自己壓力的人事物才是最根本的解決方法。（影音編輯：謝美伶)