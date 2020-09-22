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影／不餓卻暴食！4招分辨壓力吃　遠離「情緒性飢餓」

影像中心/綜合報導

calendar_today2020-09-22 16:16:45

▲ 面對壓力就想暴食發洩？網曝「情緒性飢餓」特徵。（圖／理科太太Plus 授權）
▲ 面對壓力就想暴食發洩？網紅理科太太曝「情緒性飢餓」特徵。（圖／理科太太Plus 授權）

明明不餓卻老想吃？嘴饞受不了到底是什麼原因造成「壓力吃」呢？YouTuber「理科太太」分享自身經驗，坦言自己曾經歷過「明明身體不餓，但心很餓的時刻」，她整理四大要點，讓大家分辨自己到底是不是「情緒性飢餓」。



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▲ 「情緒性飢餓」4大特徵。（圖／理科太太Plus 授權）
1.不餓但還是想吃。

2.只想吃不健康，高糖高油的東西。

3.飽了很撐，但還是繼續吃。

4.吃完會覺得非常後悔。

影片中她提到人類面臨高壓環境之下，體內的賀爾蒙「可體松」會隨之升高，此現象有好有壞，好現象是它會使人變得更有動力，去完成原本不想做的事情，但反之，它也會讓你更有動力去進食來儲存能量。

理科太太補充說明，有許多家長會利用小朋友喜歡的零食、甜食等，當作小朋友乖乖聽話的獎賞，但她認為讓小孩子建立這種獎賞機制，會讓他們長大後產生「吃甜食就等於是犒賞自己、鼓勵自己」的聯想，造成壓力大就想吃不健康、高熱量、高油糖食物的補償心理。

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▲ 人類面對高壓體內會產生「可體松」，會讓人更有動力處理事務，相對也更有動力進食。（圖／理科太太Plus 授權）
理科太太也分享自己四種「改善壓力暴食」的方法，她表示當發現自己處於「情緒性暴飲暴食」的狀況之下，以稱讚取代自責，感謝自己發現自身的異樣，接著不妨嘗試「喝一杯水」看看，因為身體有時候會把「口渴」的訊號誤認是「飢餓」。

再來第二種方法是「煮飯（料理）」，理科太太透露自己只要煮完飯後，食慾就大幅降低。第三種方法是「充足睡眠」，充足的睡眠會讓體內的「瘦體素」增加，就會讓自己比較不想吃東西。

最後的方法就是「運動」，運動除了可以幫助你減少體內「可體松」濃度，讓你不易暴食，也能維持良好的健康習慣。最後她強調，誠實面對自己的壓力來源，「斷捨離」那些帶給自己壓力的人事物才是最根本的解決方法。（影音編輯：謝美伶)

 

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