影／不餓卻暴食！4招分辨壓力吃　遠離「情緒性飢餓」

明明不餓卻老想吃？嘴饞受不了到底是什麼原因造成「壓力吃」呢？YouTuber「理科太太」分享自身經驗，坦言自己曾經歷過「明明身體不餓，但心很餓的時刻」，她整理四大要點，讓大家分辨自己到底是不是「情緒性飢餓」。





▲ 「情緒性飢餓」4大特徵。（圖／理科太太Plus 授權）

× ▲ 「情緒性飢餓」4大特徵。（圖／理科太太Plus 授權）

▲ 人類面對高壓體內會產生「可體松」，會讓人更有動力處理事務，相對也更有動力進食。（圖／理科太太Plus 授權）