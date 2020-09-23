到銀行開戶被狂酸？男無奈「只是想挑卡面」　內行吐真相

金融業提供的服務與民眾生活息息相關，不論儲蓄、換鈔或購買基金都是許多台灣人跑銀行常處理的業務，而不同金融卡的卡面也是吸引不少民眾的關鍵，但近日就有一位男網友因為想辦一張有著BT21卡面的金融卡，到了銀行卻被櫃台行員不斷詢問許多問題，甚至勸他「你回去想清楚啦」，最後更表示「阿你一個男生要這種卡幹嘛」，讓他實在忍無可忍轉頭就走，話題也引發網友討論。





這位男網友在《Dcard》發文表示，自己剛畢業想申辦一張除了郵局鴿子卡之外，「高顏值」的金融卡，在參考多間銀行後發現有張BT21為卡面的金融卡，立刻下定決心到銀行辦理，沒想到臨櫃開戶時卻被坐在櫃檯的阿姨不斷詢問開戶用途、怎麼不在自家附近的銀行開戶等，最後原PO才老實告訴行員，自己是因為那張卡面才想去銀行開戶的。

原PO就在文章內表示，當他提到自己因為想辦BT21卡後，阿姨卻開始向他碎念，「你只為了要這張卡喔？那張要收200元費用喔！啊我們銀行很麻煩，每次有匯款不管匯入、匯出，都會打電話照會你」，又不斷跳針表示「真的很麻煩喔！你回去想清楚啦」，甚至在講到卡面時表示「你一個男生要這種卡幹嘛？就為了想要這種卡來開戶？」。

▲原PO無奈表示自己只是因為卡面就被刁難。（圖／翻攝自《Dcard》）

最後原PO就在文末表示自己當下也氣到當場走人，更抱怨自己只不過是想要開個新戶「想要好看的卡，還被洗臉性別歧視真的委屈」，而網友們得知原PO的經歷後也紛紛安慰他「他們推出卡片不就要吸引粉絲辦卡嗎？這樣說很有事」、「我辦這張魔法少女的信用卡也被家人嫌棄過」、「這阿姨也太嚴格，就算要酸也放心裡就好，講出來不太得體」。

不過也有網友勸慰他其實可以透過線上來進行開戶，而對於銀行行員的表現，也有從事相關產業的內行就指出，其實銀行開戶都會宣導洗錢防制法，先前就有發生過許多要洗錢的人頭戶會故意在離家裡很遠的地方辦卡，因此辦跨行或遇到新鮮人、學生來開戶時，行員都會特別詳細詢問，「開戶銀行本來就會問很多」、「到時候真的被抓到是洗錢人頭帳，有些銀行內部考績是會直接受影響的」、「現在開戶非常嚴格！連在銀行工作的家人都特別叮嚀」。（編輯：楊智傑）