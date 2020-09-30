快跟新垣結衣一起動滋動！雙十促銷樂天Switch健身環下殺

雙十節將至，除了能好好享受連假小確幸之外，周年慶大戰也同時開打，雙十配上周年慶，電商平台祭出優惠也超殺，樂天從10月1日起就推出連續14天「歡慶十十樂」活動，包含三大好康促銷，除了有滿千送百優惠外，由日本知名女星新垣結衣代言的Switch健身環也有超下殺限量優惠組合，就是要讓民眾買過癮。

10月可說是快樂月，迎接中秋、雙十兩個連假，讓民眾能好好放鬆，不過疫情期間民眾無法出國，除了國旅外，平時只能在家自找樂子，但為慶祝周年慶和雙十連假，樂天這次推出的「歡慶十十樂」活動，優惠超有誠意，就是要讓大家在家就能上網買個夠，擁有屬於自己的確幸時光。

▲樂天為了慶祝周年慶和雙十連假，這次推出的「歡慶十十樂」活動，優惠超有誠意。（圖／翻攝自樂天市場官網）

「歡慶十十樂」活動祭出三大主要促銷，第一就是全站折價券，包含滿3,000折300元、滿1,000折100元，且指定手機還能滿15,000折1,500，買得多折更多，還有特殊限量品項下殺折扣、整點特賣等優惠。

在疫情期間，許多民眾力行防疫新生活運動，減少出入人多的地方，有人選擇在家運動、和朋友居家聚會，這也讓電玩Switch再度大爆紅，且由日本知名女星新垣結衣代言的Switch健身環，這次樂天直接推出Switch商品組主機+健身環原價11,980元，領券折完限量10,782元，下殺9折，現省逾千元，就是要讓民眾用便宜價格買回家，不但能運動，還能讓全家大小一起玩，增進感情。

▲連假四天搶先看，活動期間每日整點(10/13/17/19/21點)還有限時搶購商品。（圖／翻攝自樂天市場官網）

除此之外，樂天還有每日的整點特賣活動，活動期間有近500個品項，在每天上午10點、下午1點、5點以及晚上7點和9點共5個時段特賣，最低下殺3折起，像是TORY BURCH 的牛皮大LOGO相機包，原價9,200元，限時特價只要2,720元、近期最流行的歌林深層震動筋絡按摩槍，原價1,999元，整點特賣直接砍半五折，搶到賺到，每天上網滑一波，就能把眾多優惠好物買回家。

選完想買的好物後，結帳前，可別忘看好最後的折扣攻略，因為樂天推超優質銀行刷卡回饋，包含折價券現折10%、銀行刷卡回饋10%、會員回饋最高10%，全部一起用最多一次就有30％回饋，等於現打7成，超級划算。

樂天歡慶十十樂活動從10月1日上午10時就開跑，連續14天至10月14日上午9時59分，天天優惠下殺，想撿寶的民眾千萬不要錯過，雙十放假之餘，別忘了到樂天買買買。