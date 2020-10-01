國際咖啡日優惠！買一送一、第二杯半價都在這

對於全球咖啡愛好者而言，今（1）日的國際咖啡日是相當值得關注的年度大事，在這天咖啡業者也都會共襄盛舉，透過回饋分享的方式提供優惠折扣，感謝顧客長期以來的支持。除了台灣連鎖咖啡業者丹堤咖啡推出買1送1活動，西雅圖極品咖啡推出手沖咖啡第二杯半價活動，麥當勞則推出10元銅板咖啡，而星巴克在10月的每個星期四亦推出買一送一活動，回饋消費者。

台灣星巴克響應國際咖啡日活動，在10月每周四上午10點到下午2點，單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

丹堤咖啡再國際咖啡日當天的10月1日推出「和世界一起品咖啡」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠，和咖啡迷們一起分享國際咖啡日的喜悅。





此外也另外推出「再來一杯，喜事成雙」活動，為期一個月，全門市咖啡飲品第二杯半價，一次購買兩杯，飲品不限品項，第一杯現場領取，第二杯半價且可跨店寄杯，以價格低的飲品優先折價。還有熟客最愛的線上咖啡寄杯活動，只要在業者行動購物網購買10杯60元咖啡飲品券，只要450元，還可跨店兌換、分次取貨。





而西雅圖極品咖啡於10月1日至31日，為期整個10月推廣手沖咖啡，活動期間任選150元手沖咖啡享第二杯半價優惠，由專業咖啡師現沖的極品手沖咖啡，享受著咖啡最原始的風味口感，與喜愛咖啡的老饕們一同歡慶這屬於咖啡的節日。





而台灣麥當勞則從9月30日中午12點起10月6日，於LINE酷券推出雙重好「咖」優惠，首波主打原價55元的特選黑咖啡特價只要10元，每組帳號限購1杯，共計1萬杯限時開賣、售完為止。

另外麥當勞特選黑咖啡、特選那堤享同品項、同冰熱買6杯送3杯的優惠，每組帳號限購2組，限量5萬組，限期販售或售完為止，在LINE酷券上不限兌換日期，還可寄杯、分次跨店領取，不但自用兌換方便，並可透過LINE轉贈好友。



