中秋怎麼吃不會胖！營養師教戰3大守則

中秋月圓人團圓，不少人都趁著連假與家人朋友團聚，應景的月餅、柚子，更是不離手，甚至邀請三五好友到家中烤烤肉，更是不能錯過的安排，但就怕連假過得太開心，體重也跟著攀升，營養師提醒，在享受美食的時候還是要控制份量，才不會攝取過多熱量。