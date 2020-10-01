中秋怎麼吃不會胖！營養師教戰3大守則

中秋月圓人團圓，不少人都趁著連假與家人朋友團聚，應景的月餅、柚子，更是不離手，甚至邀請三五好友到家中烤烤肉，更是不能錯過的安排，但就怕連假過得太開心，體重也跟著攀升，營養師提醒，在享受美食的時候還是要控制份量，才不會攝取過多熱量。
中秋怎麼大啖美食又不發胖，營養師簡鈺樺提醒，建議民眾多選擇熱量較低的減糖月餅，或是挑選月餅餡料不要過度精緻，可以選擇像是堅果、茶月餅、冰皮月餅去取代肉、全澱粉泥狀餡料等，一天建議的攝取量，也盡量不要超過手掌心大小，想吃各種口味的月餅的話，鼓勵多多透過分食的方式。
另外就是中秋節必備的柚子了，簡鈺樺提到，柚子也應該適量食用，如果有吃到其他水果，應該一同控制水果總量，建議柚子只吃大約3到4片即可，因為如果一次吃掉一整顆大柚子，可能直接導致醣份攝取過量同時也攝取接近一個便當的熱量。
最後就是熱鬧的中秋烤肉了，營養師特別提醒，烤肉的時候常常不小心醬料都會塗很厚，建議要適量塗抹，甚至如果懶得自己做健康醬料，可以加水一比一稀釋，因為醬料熱量很高，鈉含量也很高，大家總是一層一層塗上，會是肥胖的熱量來源，勤勞一點則是可以用檸檬汁、薄鹽醬油、蒜末甚至辣椒來自製醬料。
另外營養師也建議，可以用氣泡水或是零卡汽水，甚至是無糖茶飲，來替代汽水、啤酒、含糖手搖飲料。烤肉的順序也建議先烤蔬菜類，像是茭白筍、絲瓜等，簡鈺樺強調，這樣不會暴飲暴食，纖維也會帶來飽足感，甚至烤甜不辣、米血等，也都是高熱量低營養烤物，盡量少吃，肉類也建議跟蔬菜、甜椒、菇類做成串，來降低過多的肉類攝取也補充纖維量。