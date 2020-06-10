影／溪湖鎮媽厝國小陸海空教育工程全面啟動

彰化縣第3座國小溫水游泳池今（10）日在溪湖鎮媽厝國小揭牌，PU跑道、智慧科技教育工程及水上運動教學資源中心也一併啟用，縣長王惠美強調，縣府陸續補助媽厝國小工程及建置教室數位教學設備等逾千萬元經費，希望彰化學子都能更樂於學習、快樂成長。

▲溪湖鎮媽厝國小PU跑道啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.10）

王惠美說，媽厝國小全校6班、120位學生，18位教職員，麻雀雖小但是五臟俱全，在校長老師們的用心指導下，讓孩子們在此快樂學習成長，今日「陸海空教育工程」啟用典禮，陸(PU跑道)、海(縣內第三所溫室泳池)、空(智慧科技教育)，期許給孩子們更優質的受教環境，期許孩子們能與國際接軌，養成好的體魄，一起來為這塊土地來努力。

媽厝國小校長曾俊堯表示，非常感謝縣府對於教育基礎建設的重視，期望此次能夠充實學生體適能及數位學習，彌補偏鄉教育資源的落差，促使孩子能夠無縫接軌適應社會，迎向美好人生。

▲溪湖鎮媽厝國小陸海空教育工程全面啟動，還引進輕艇訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.10）

教育處長陳逸玲指出，縣府爭取中央補助並挹注配合款共250萬元，增設游泳池熱泵系統，讓媽厝成為繼泰和、中山國小之後，第3座擁有溫水游泳池的國小，同時也善用校內泳池資源，成立水上教學資源中心，配合體育署水上運動課程的實施及對校內游泳校隊提供全年度且最大化的支援，還引進輕艇訓練，讓校內孩子接觸不一樣的水上運動。

▲溪湖鎮媽厝國小陸海空教育工程全面啟動，智慧科技教育，讓師生在教學過程中產生的想法及創意即時的展現。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.10）

陳逸玲表示，媽厝國小PU跑道因排水不良導致表層滋生青苔濕滑，且因周邊樹根生長造成部分跑道隆起，影響運動安全，因此縣府積極補助經費300萬元改善PU跑道；數位教學設備方面，縣府補助95萬元採購觸控式螢幕、短焦投影機及互動式教學軟體，讓師生在教學過程中產生的想法及創意即時的展現在所有孩子的面前。