影／員榮醫療承辦不老健身房　員生醫院拔得頭籌

▲員榮醫療體系承辦不老健身房在員林市員生醫院揭牌，員榮醫院總院長張克士呼籲長者多利用不老健身房來運動，樂活小學堂來鍛鍊腦力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

全國第一家也是彰化縣第一家由醫院承辦不老健身房於今（17）日上午在員林市員生醫院揭牌，同時樂活小學堂也正式啟用，縣長王惠美到場感謝院方以實際行動支持長照政策，除計畫補助經費之外，更自籌大筆經費設置環狀訓練等器材，免費提供給長者使用，是彰化縣「不老健身房」旗艦店。

▲員生醫院承辦成立第一家以醫院承辦的不老健身房，免費給老人家使用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

員榮醫院總院長張克士說，彰化縣第一家由醫院承辦的不老健身房，由員榮醫療體系員生醫院承辦的，人不要等到失智、失能才來就醫治療，都為時已晚，透過「不老健身房」來鍛鍊肌力，利用「樂活小學堂」來鍛鍊腦力，是彰化縣醫療長照超前部署。

王惠美表示，長輩一旦跌倒受傷，身體狀況下滑會非常快，要如何避免，就是要訓練肌力。張總院長不斷網羅優質的醫師進來服務基層，做事情也都不惜成本，可以說是設立全國第一家，由醫院來承辦的不老健身房，鍛鍊長者的肌力與腦力，感謝員生、員榮醫療體系的用心，呼籲長者多利用不老健身房來運動，樂活小學堂來鍛鍊腦力。

▲員生醫院利用「樂活小學堂」來鍛鍊腦力，是彰化縣醫療長照超前部署（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

張克士指出，王縣長非常關心縣內高齡長者的健康，在縣內設立了許多長照相關的關懷據點，員榮醫療體系配合縣府衛生局醫療政策，這次由員生醫院承辦，成立第一家以醫院承辦的不老健身房，免費給老人家使用，有醫療體系專業醫事人員，包含物理治療師、職能治療師、營養師、護理師等協助個案管理並追蹤，記錄肌力的變化成長，帶給長輩健康、快樂。

王惠美說，彰化縣人口老化速度飛快，今年4月65歲以上人口有20萬6千多人，即將突破22萬人，如何讓長輩長壽、活的健康、有尊嚴，不老健身房就顯得非常重要，長輩在不老健身房參加肌力訓練，不僅體能有明顯改善，連慢性疾病也獲得很好控制，還能交到朋友。縣府也會繼續盤點出公部門的閒置空間，盡速設立不老健身房，提供長輩鍛練肌力。

▲王惠美到場感謝院方自籌大筆經費設置環狀訓練等器材，免費提供給長者使用，堪稱彰化縣「不老健身房」旗艦店。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

員林市長游振雄表示，強國必須先強身，要不老就要運動，感謝王縣長推動社福大樓及不老健身中心的設立，也感謝員榮醫療體系張總院長的用心，讓員林的長者都能夠有更好的運動空間。