影／培育茶產業DNA　茶藝交流會教你找來「茶」

大葉大學「食尚管理、農法自然－台灣茶(TWT)產業鑫人才培育2.0計畫」獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，一方面開設通識教育與推廣課程，另一方面透過茶碩士學分班、食品研究所等高階課程培育學子，「茶策展與推廣」課程期末特別舉辦茶藝交流會，展現學習成果。

▲大葉大學食生系舉辦茶藝交流會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

計畫主持人、大葉大學食品暨應用生物科技學系主任李世傑表示，「食尚管理、農法自然－台灣茶(TWT)產業鑫人才培育2.0計畫」強調大學教育的本質，以德國師徒制為產業培育人才，規劃了一系列「茶產業DNA博速」活動，結合茶科學、製茶技術、茶藝文化、產品開發等專業知識，讓學生不只是會製作產品，也懂得解說、佈置與行銷。

此次林芳儀副教授開設的碩士班課程「茶策展與推廣」，期末讓學生分組展演，有學生介紹台日韓茶藝文化，站在世界的角度看台灣，也有學生分享茶博會經驗，主題多元，各有特色。

▲大葉大學食生系「茶策展與推廣」修課同學張富欽(中)曾獲神農獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

「茶策展與推廣」授課老師、食生系副教授林芳儀指出，茶策展結合理性與感性，策展人必須將豐富的內容濃縮在有限的展示空間中，因此課程內容包含陶藝、茶食、文化創意等範疇，帶領學員探討如何從平面到空間，透過現場配置、動線規劃、展覽主題等搭配，做出最好的呈現。

期末登場的茶藝交流會，學生們分組報告與茶策展有關的主題，有的組別把課程所學變成詳細的策劃書，有的組別自製道具，表現茶藝的人文思想，充分展現學用合一的成果。

▲大葉大學「茶策展與推廣」課程期末展演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

曾獲頒民國94年神農獎的茶農張富欽也是「茶策展與推廣」課程的修課學生，張富欽說，大葉大學的德國師徒制讓他受益良多，期末的茶藝交流會，他和另外兩位同學一組，結合課堂所學，提出世貿茶展參展策畫，由神農獎前輩擔任顧問，搭配茶藝老師的茶席佈置與泡茶技巧教學，讓「大葉精品茗茶」品牌更上層樓。