火災「3不1關門」救命原則　切記別躲浴室、不往樓上逃生

有鑑於最近接連發生重大火災，動輒造成人命傷亡，基隆市政府今（1）日特別加強宣導，一旦發生火災時，民眾千萬不要驚慌，切記「小火快逃、濃煙關門」的3不1關門原則，也就是「不躲浴室、不往樓上逃生、不浪費時間找濕毛巾摀口鼻、關門開窗待救」。
根據內政部消防署統計資料顯示，109年1~4月份全國火災次數共達2,143次，其中建築物火災居火災類別中首位﹔基隆市消防局為宣導民眾遇到火災時的正確逃生及求生等重要觀念，讓民眾更了解濃煙的危害並及早應變，特別推出「濃煙模型屋」、「防火宣導魔術卡2.0」及「住宅用火災警報器軟磁鐵」，讓居家防火的基本概念，深植於市民腦海當中。
「火災不留情、預防要先行」防火主題宣導魔術卡2.0，由消防局自行設計，以無限循環摺頁形式包裝三大主題，包含宣導民眾面對火災時「小火快逃、濃煙關門」的3不1關門原則，也就是不躲浴室、不往樓上逃生、也不要浪費時間找濕毛巾摀口鼻、關門開窗待救。
基隆市政府消防局也提出「家庭逃生計畫1216原則」，希望民眾畫出1個家庭逃生計畫圖、標示2個不同方向逃生出口及動線、設定1個屋外逃生集合點及每隔6個月進行逃生演練。而裝置災前預警的住宅用火災警報器黃金更有3大功效，亦即及早發現、及早反應、及早逃生。
依據基隆市消防局火災預防科提供之統計資料顯示，去(108)年度基隆市共申裝6,300顆住宅用火災警報器，於災前預警讓民眾及早發現火勢的案例計有16件，避免人命傷亡及財物損失。