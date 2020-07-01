火災「3不1關門」救命原則　切記別躲浴室、不往樓上逃生

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有鑑於最近接連發生重大火災，動輒造成人命傷亡，基隆市政府今（1）日特別加強宣導，一旦發生火災時，民眾千萬不要驚慌，切記「小火快逃、濃煙關門」的3不1關門原則，也就是「不躲浴室、不往樓上逃生、不浪費時間找濕毛巾摀口鼻、關門開窗待救」。根據內政部消防署統計資料顯示，109年1~4月份全國火災次數共達2,143次，其中建築物火災居火災類別中首位基隆市消防局為宣導民眾遇到火災時的正確逃生及求生等重要觀念，讓民眾更了解濃煙的危害並及早應變，特別推出「濃煙模型屋」、「防火宣導魔術卡2.0」及「住宅用火災警報器軟磁鐵」，讓居家防火的基本概念，深植於市民腦海當中。「火災不留情、預防要先行」防火主題宣導魔術卡2.0，由消防局自行設計，以無限循環摺頁形式包裝三大主題，包含宣導民眾面對火災時「小火快逃、濃煙關門」的3不1關門原則，也就是不躲浴室、不往樓上逃生、也不要浪費時間找濕毛巾摀口鼻、關門開窗待救。基隆市政府消防局也提出「家庭逃生計畫1216原則」，希望民眾畫出1個家庭逃生計畫圖、標示2個不同方向逃生出口及動線、設定1個屋外逃生集合點及每隔6個月進行逃生演練。而裝置災前預警的住宅用火災警報器黃金更有3大功效，亦即及早發現、及早反應、及早逃生。依據基隆市消防局火災預防科提供之統計資料顯示，去(108)年度基隆市共申裝6,300顆住宅用火災警報器，於災前預警讓民眾及早發現火勢的案例計有16件，避免人命傷亡及財物損失。