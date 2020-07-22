數位互動體驗　故宮「郎世寧駿馬圖」現身鶯歌陶瓷博物館

▲陶博館首次與國立故宮博物院攜手合作數位媒體「神奇百駿」互動式體驗，讓民眾彷彿騎上郎世寧所描繪的駿馬。（圖／記者宋原彰攝，2020.07.22）

傳統戲曲《薛平貴與王寶釧》中，薛平貴戰過三關才返回武家坡前，而民眾來新北市陶瓷博物館走三關，就能身騎駿馬，陶博館首次與國立故宮博物院攜手合作數位媒體「神奇百駿」互動式體驗，讓民眾彷彿騎上郎世寧所描繪的駿馬，奔馳在清代大草原。新北市立鶯歌陶瓷博物館1樓陶藝舞臺為親子觀眾量身打造的「神奇百駿」大型互動投影牆，只要三個步驟－選擇喜歡的畫紙、彩繪屬於自己的駿馬、掃描到投影牆，就能與古代畫家共創藝術，體驗彩繪魅力。民眾表示，原本暑假想帶孩子去國外旅行，受疫情影響，開始注意國內景點，「神奇百駿」讓孩子們彷彿置身於大草原中，不僅可以過過乾癮，還藉古人畫作，穿越時空體驗全新感受。另外，在三樓「故宮風華」新媒體藝術展區還有三組有趣的互動展件，包括取材自清代〈磁胎洋彩錦上添花玲瓏套瓶〉的「顏色之樹」，可萃取觀眾身上服裝的色調及花樣，投影到大型陶瓶產生專屬個人的彩繪影像；「故宮典藏陶瓷電子書」則是如同清代皇室的多寶格，只要浮空觸控，古代陶瓷即躍出眼前，讓觀眾仔細品味古時代美學；為呼應展題花園氛圍，以郎世寧〈畫仙萼長春〉發想的「春生」讓觀眾可與畫中花鳥進行互動，倘佯於畫家筆下東西方藝術交匯的生態情景。新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」展至今年10月11日，除了實體展覽，也將在8月中旬推出線上環景展覽，讓民眾在家就可以一窺陶瓷彩繪的多元風貌。