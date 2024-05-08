「刑事戰將」林明佐愛上電競女董！淪博弈內鬼 親密對話洩情報
號稱「刑事戰將」的刑事警察局三線二星警政監林明佐，在本（5）月3日遭起底與博弈集團往來密切，涉嫌通風報信、包庇賭博不法，更有2000多萬不明金流，目前遭羈押禁見。不過週刊調查發現，幕後原因疑為「美人關」，林明佐和號稱全台最美的電競聯盟前董事長徐培菁關係密切，雙方以老公、老婆互稱，徐培菁離開電競圈後疑遭博弈集團吸收，林明佐不顧前程，多次為了老婆通風報信，導致專案小組搜索消息多次提前走漏，大隊人馬衝到現場，才發現人去樓空。
記者孫唯容／綜合報導
刑事警察局三線二星警政監林明佐，5月3日遭檢、調、廉聯手搜索，專案小組查出他過去2年多擔任台中市刑警大隊大隊長期間，與博弈集團往來密切，涉嫌包庇放水，遭檢廉搜索移送並收押禁見。林明佐戶頭有逾兩千萬元不明資金，還其在住處搜出百萬現金，明顯與警職月薪有極大落差，最終被依貪汙等重罪聲押獲准，檢警不排除仍有共犯。
根據《鏡週刊》報導，林明佐成為史上最大咖警界內鬼，背後原因疑與中了美人計，專案小組上週約談林明佐，並同步找來徐培菁，查扣他們的手機過濾後，懷疑徐培菁與「2580國際娛樂城博弈」幕後老闆互動密切，地位行同特助，徐培菁透過林明佐得知偵查內情給老闆，訊後以300萬元交保。
報導指出，徐培菁曾在媒體圈工作，能力出眾後續轉戰廣告行銷，還曾任中華民國電子競技運動協會理事長與台灣電子競技聯盟前董事長，林、徐都已離婚，2人感情很好，平常以老公、老婆互稱，互動恩愛。
雖然看不出徐培菁與博弈集團往來，不過專案小組查出，徐培菁頻頻替逃亡海外的集團主嫌打探警方偵辦作為，她和林明佐透過微信談情說愛，更不忘替博弈幕後老闆詢問偵查進度，更直白詢問「今天有條子來找我們？會不會出事啊？」林明佐也大膽回覆「不用想太多啦，我先了解看看。」讓林淪為博弈集團內線。
林明佐下屬平時已沒日沒夜的監博弈集團，甚至全天候守在該集團的機房大樓外，豈料大隊人馬衝到現場，才發現人去樓空，竟然是自家被吸收為內鬼，犯罪集團跑光光，主嫌更躲在國外操控全局，讓跟監埋伏的第一線司法警察的辛苦全白費。