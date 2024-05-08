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今起喝到母親節！7-11美式25元、拿鐵買1送1　全家寄杯奶茶買2送1

▲母親節優惠今起開跑，7-11美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1，相當於濃萃美式單杯只要25元開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲母親節優惠今起開跑，7-11美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1，相當於濃萃美式單杯只要25元開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商母親節優惠開跑！今（8）日起7-11美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1，相當於濃萃美式單杯只要25元開喝，咖啡以外的品項則有黑糖珍珠撞奶、英式紅茶、青梅冰茶通通買1送1；全家則是限時3天推出私品茶買2送1寄杯優惠，瓶裝紅茶、青茶也有買2送1，隨買跨店取整個夏天消暑慢慢喝。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜5月8日至5月12日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

▲7-11門市推出母親節咖啡優惠，部分店家已在Line群宣傳可紙本寄杯優惠。（圖／翻攝自7-11 Line群組）
▲7-11門市推出母親節咖啡優惠，今起美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1。（圖／翻攝自7-11 Line群組）
📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾

▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
📍APP｜5月3日至5月9日
◾西西里檸檬咖啡系列買6送3，6.7折（原價80元、特價53元）
◾蜂蜜美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11線上寄杯推出指定飲品買6送3。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯推出指定飲品買6送3。（圖／業者提供）
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）

▲7-11氮氣咖啡全品項加1元多1杯，等於半價爽喝。（圖／業者提供）
▲7-11氮氣咖啡全品項加1元多1杯，等於半價爽喝。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍APP｜5月8日至5月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1，6.7折
◾古早味紅茶、四季春青茶，任選買2送1，6.7折

▲全家每月8日起開跑「一起喝茶8」，私品茶同價位買2送1。（圖／全家提供）
▲全家每月8日起開跑「一起喝茶8」，私品茶同價位買2送1。（圖／全家提供）
📍APP｜5月6日至5月9日（限全盈+PAY）
◾霜淇淋買2送1，6.7折，原價49元、特價33元

▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味，5_5正式開賣。（圖／全家提供）
▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味。（圖／全家提供）
📍門市｜5月6日至5月9日（限全盈+PAY）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

▲5月6日至5月9日使用全盈+PAY支付，大杯單品美式買1送1。（圖／業者提供）
▲5月6日至5月9日使用全盈+PAY支付，大杯單品美式買1送1。（圖／業者提供）

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