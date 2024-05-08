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又找到太魯閣11罹難者遺骸！家屬悲痛「親人被遺忘隧道3年」

▲今年家屬重返出軌處清水隧道，竟然在軌道下發現11名罹難者遺骸與相關遺物，太魯閣的眼淚今（8）日發聲明，強調家屬內心十分錯愕與悲痛。（圖／翻攝《太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次》臉書）
▲今年家屬重返出軌處清水隧道，竟然在軌道下發現11名罹難者遺骸與相關遺物，太魯閣的眼淚今（8）日發聲明，強調家屬內心十分錯愕與悲痛。（圖／翻攝《太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次》臉書）

記者孫唯容／綜合報導

太魯閣事故距今已過3週年，去年保存在台鐵富岡基地的太魯閣號出軌車廂發現罹難者遺骨，豈料今年家屬重返出軌處清水隧道，竟然在軌道下發現11名罹難者遺骸與相關遺物，太魯閣的眼淚今（8）日發聲明，強調家屬內心十分錯愕與悲痛，重大事故如此草率處理後續，摯愛家人一部分被遺忘在暗無天日隧道裡將近3年，希望能檢討SOP。

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「太魯閣的眼淚」在臉書發表聲明，去年交通部舉辦「推動安全改革專題研討會」活動時，在台鐵富岡機廠第八節車廂中發現了頭蓋骨，隨後又陸續發現了44塊遺骨及遺物，讓社會大眾譁然。然而除了震驚，更擔心是否還有其他遺骸與遺物被留在清水隧道，因此，太魯閣的眼淚向台鐵提出再次搜索隧道的要求。

▲今年家屬重返出軌處清水隧道，竟然在軌道下發現11名罹難者遺骸與相關遺物，太魯閣的眼淚今（8）日發聲明，強調家屬內心十分錯愕與悲痛。（圖／翻攝《太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次》臉書）
▲今年家屬重返出軌處清水隧道，竟然在軌道下發現11名罹難者遺骸與相關遺物，太魯閣的眼淚今（8）日發聲明，強調家屬內心十分錯愕與悲痛。（圖／翻攝《太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次》臉書）
「太魯閣的眼淚」表示，在今年2／27、3／20凌晨時分，與台鐵及花蓮地檢署一起進入清水隧道，竟然在軌道下陸續發現許多遺骸與遺物，因為事故當時急於搶通鐵路，不但沒有好好清查現場遺骸，也草率地將事故遺落的物品隨意堆放在隧道的角落裡，經花蓮地檢署鑑識遺骸比對後確認，這些遺骸分別是當初11名罹難者的遺骸。

「太魯閣的眼淚」指出，實在難以用言語形容家屬內心的錯愕與悲痛，錯愕的是，這樣重大的事故，竟是以如此草率的態度處理後續；悲痛的是，想到摯愛家人的一部分就這樣被遺忘在暗無天日隧道裡將近三年。感到相當無措，原以為摯愛的家人已完整好好安葬、入土為安。那些已蓋的棺、闔上的罈，如今該怎麼辦？我們無法想像這三年，那些破碎的遺骸在隧道中，很可能仍被不斷往來的火車呼嘯而過，彷彿事故天天重演，痛苦再次翻湧而上。

「太魯閣的眼淚」說，家屬明白，太魯閣事故時的救援行動相當急迫、混亂，也因此家屬在沈痛裡呼籲，拜託、懇請讓一切傷痛止於此，透過這次事故的慘痛經驗，在未來當發生類似重大事故的時，要有明確的災後處理標準作業程序（SOP），明確規範處理事項、流程、負責機關等，中央要做所有檢調單位、運安會等機構間橫向溝通協調，系統性地處理，讓家屬的痛不再發生，讓所有不幸的大體能完整回家，也讓家屬能完善地告別親愛的家人。

「太魯閣的眼淚」從事故後成立以來，不斷奔走、督促、期待政府部門在鐵道安全、災後處理能更加進步，雖然「太魯閣的眼淚」是台鐵公司的外部監督委員會成員，但並非安全委員會成員，力量不大但會一直努力下去，也希望社會大眾持續關注國家的鐵道安全。「今年403花蓮強震時，在太魯閣事故後增設的落石警示系統發揮了作用，及時告警避免了列車出軌事故，讓我們看到鐵路安全的微光，但我們不會就此打住，我們仍希望改善的幅度與進程能加速，讓每位台灣人都能真正擁有平安回家的路。再痛，我們會帶著49位天使的遺愛繼續奮戰。」


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