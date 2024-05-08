又找到太魯閣11罹難者遺骸！家屬悲痛「親人被遺忘隧道3年」

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「太魯閣的眼淚」表示，在今年2／27、3／20凌晨時分，與台鐵及花蓮地檢署一起進入清水隧道，竟然在軌道下陸續發現許多遺骸與遺物，因為事故當時急於搶通鐵路，不但沒有好好清查現場遺骸，也草率地將事故遺落的物品隨意堆放在隧道的角落裡，經花蓮地檢署鑑識遺骸比對後確認，這些遺骸分別是當初11名罹難者的遺骸。
「太魯閣的眼淚」指出，實在難以用言語形容家屬內心的錯愕與悲痛，錯愕的是，這樣重大的事故，竟是以如此草率的態度處理後續；悲痛的是，想到摯愛家人的一部分就這樣被遺忘在暗無天日隧道裡將近三年。感到相當無措，原以為摯愛的家人已完整好好安葬、入土為安。那些已蓋的棺、闔上的罈，如今該怎麼辦？我們無法想像這三年，那些破碎的遺骸在隧道中，很可能仍被不斷往來的火車呼嘯而過，彷彿事故天天重演，痛苦再次翻湧而上。
「太魯閣的眼淚」說，家屬明白，太魯閣事故時的救援行動相當急迫、混亂，也因此家屬在沈痛裡呼籲，拜託、懇請讓一切傷痛止於此，透過這次事故的慘痛經驗，在未來當發生類似重大事故的時，要有明確的災後處理標準作業程序（SOP），明確規範處理事項、流程、負責機關等，中央要做所有檢調單位、運安會等機構間橫向溝通協調，系統性地處理，讓家屬的痛不再發生，讓所有不幸的大體能完整回家，也讓家屬能完善地告別親愛的家人。
「太魯閣的眼淚」從事故後成立以來，不斷奔走、督促、期待政府部門在鐵道安全、災後處理能更加進步，雖然「太魯閣的眼淚」是台鐵公司的外部監督委員會成員，但並非安全委員會成員，力量不大但會一直努力下去，也希望社會大眾持續關注國家的鐵道安全。「今年403花蓮強震時，在太魯閣事故後增設的落石警示系統發揮了作用，及時告警避免了列車出軌事故，讓我們看到鐵路安全的微光，但我們不會就此打住，我們仍希望改善的幅度與進程能加速，讓每位台灣人都能真正擁有平安回家的路。再痛，我們會帶著49位天使的遺愛繼續奮戰。」