徐巧芯挨告洩密恐被判刑？媒體人預言結局：保證4年雞犬不寧
國民黨立委徐巧芯5日爆料，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商，間接介入捷克當地政治，此舉遭到質疑洩露外交機密；外交部7日赴北檢控告徐巧芯涉犯刑法第132條第一項公務員洩漏國防機密罪。對此，媒體人張禹宣指出，此案是否會起訴是看準總統賴清德的態度，若判刑的話，雖有可能僅判半年、能易科罰金，不過以徐巧芯的個性，敢判她刑就一定進去蹲，賴清德跟新政府有種試試看，保證4年雞犬不寧。
記者王德蓉／綜合報導
張禹宣7日在節目《57爆新聞》表示，外交部赴北檢按鈴告發目的就是作秀；他也指出，立法委員不隸屬於公務員，因此徐巧芯比較可能是用《刑法》第132條第三項，非公務員因職務或業務知悉或持有第一項之文書、圖畫、消息或物品，而洩漏或交付之者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
張禹宣進一步指出，北檢是否會起訴徐巧芯，這要看準總統賴清德的態度；而若真的起訴是否會判刑？一年以下有期徒刑可能只判半年，那就能易科罰金；她也直言，以徐巧芯的個性，敢判她刑她絕對進去裡面蹲，「就問賴清德跟未來520的政府，能不能承受因為這種事情，把在野黨立委、甚至國民黨戰將型的立委抓去裡面關，有種試試看，保證你4年雞犬不寧。」