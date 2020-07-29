冷氣朝頭臉吹後果嚴重？中醫師：嚴重引發氣喘

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上班族在夏天經常在辦公室吹一整天冷氣，不過若冷氣出風口長時間吹向頭臉部，恐導致鼻涕倒流、引發慢性咳嗽，嚴重者恐引發氣喘；衛生福利部臺北醫院中醫科表示，患者應遵從醫囑耐心按時用藥並調整辦公室冷氣的出風口，避免直接吹向頭臉部。臺北醫院分享案例，一名42歲的廖小姐長年受鼻涕倒流的困擾，睡覺時鼻涕倒流引發慢性咳嗽，且常有胸悶、感冒等症狀，連帶影響睡眠及工作精神狀況，甚至必須要忍受擤不出來的鼻涕順著咽喉吞下去這種異物噁心的感覺去年更因嚴重引發氣喘，導致廖小姐必須每天使用支氣管擴張劑和吸入型類固醇治療。廖小姐向臺北醫院中醫科求診後，遵從醫囑耐心按時用藥並調整辦公室冷氣的出風口，避免冷風直接吹向頭臉部，終於才擺脫惱人的鼻涕倒流。中醫科郭建志醫師表示，鼻涕倒流更常發生在兒童身上，很多案例是感冒未治癒而產生的鼻涕倒流後遺症所造成，症狀並不會隨著年齡而消失，有些甚至更加嚴重，例如晨起打噴嚏、睡覺時鼻塞、呼吸聲很大、打呼、只能靠嘴巴呼吸，甚至造成偏頭痛、夜咳、嗅覺喪失、失眠，種種情況都大幅降低生活品質。造成鼻涕倒流的原因除了感冒，還可能是鼻竇炎或過敏性鼻炎；如果是鼻竇炎所形成，其鼻涕會呈現稠、黃色狀，會造成夜咳，若衍生為慢性鼻竇炎，病症治癒會需要很長一段時間如果是過敏性鼻炎所形成，其鼻涕呈現多為清水狀，且量不多，像水管關不住的流水般，較不容易造成咳嗽。郭建志醫師建議有鼻涕倒流困擾者，平日要減少吹冷氣的機會、夜晚不要受風寒，配合醫囑服藥並調整作息即能改善治癒。