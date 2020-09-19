反毒觀念向下紮根 企劃研習營寓教於樂
記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-09-19 21:09:55
為避免讓濫用藥物的情形持續惡化，「台灣無毒世界協會」，今年特別深入校園，19、20日兩天在「國立高雄師範大學」舉辦「2020反毒企劃研習營」，結合優良的師資與課程，讓大家能夠學習到最專業的毒品防治知識與影音策劃能力。
近年來，濫用藥物的人口有逐漸年輕化的趨勢。根據食藥署的統計，首次濫用藥物的年齡以年輕人居多，其中20歲到29歲就佔了45％，若加上19歲以下的年輕人，整個青壯年族群的比例就已經突破了9成，顯示現今濫用藥物的年齡層有往下降的情況。
新盛生技「愛閃耀ishine」董事長李胤顏說，看到目前有許多年輕人，因為一時不察就吸食到毒品而斷送自己美好的前程，許多家庭也因此而離破碎。自己本身也是一位母親，也希望自己孩子的生長環境可以遠離毒品的迫害，因此對於反毒教育要從小開始做起的理念，並用寓教於樂讓孩子們去接受學習的方式，是感到相當的認同。
「台灣無毒世界協會」創辦人吳玉珍，以讓台灣成為「無毒家園」為目標，由於深刻的瞭解到絕大多數的年輕人嘗試毒品的原因，主要是因為想要紓解壓力、藥物依賴及同儕的影響等因素所引起，為了讓許多人能夠瞭解到反毒的重要性，全台由北到南除了辦理「反毒講師培訓研習班」之外，還不定期舉辦研習營，使更多人了解反毒是可以從你我開始做起的。
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