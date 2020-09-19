反毒觀念向下紮根　企劃研習營寓教於樂

為避免讓濫用藥物的情形持續惡化，「台灣無毒世界協會」，今年特別深入校園，19、20日兩天在「國立高雄師範大學」舉辦「2020反毒企劃研習營」，結合優良的師資與課程，讓大家能夠學習到最專業的毒品防治知識與影音策劃能力。





▲ 「台灣無毒世界協會」不定期舉辦研習營，使更多人了解反毒是可以從你我開始做起的。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.19）

× ▲ 「台灣無毒世界協會」不定期舉辦研習營，使更多人了解反毒是可以從你我開始做起的。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.19）

新盛生技「愛閃耀ishine」董事長李胤顏說，看到目前有許多年輕人，因為一時不察就吸食到毒品而斷送自己美好的前程，許多家庭也因此而離破碎。自己本身也是一位母親，也希望自己孩子的生長環境可以遠離毒品的迫害，因此對於反毒教育要從小開始做起的理念，並用寓教於樂讓孩子們去接受學習的方式，是感到相當的認同。



▲ 新盛生技「愛閃耀ishine」董事長李胤顏（左）以實際行動支持反毒。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.19）