黃金10月9天連假　吃萬里蟹正是時候

秋天是吃螃蟹的季節！今年的黃金10月長達9天連假，「新北萬里蟹」，是個不錯的選擇，由在地漁民組成的螃蟹協會，將在中秋連假10月1日起正式開辦野柳「假日活蟹市集」，當天將有100份2斤399元活蟹福袋搶購活動和萬里蟹啤酒三輪車巡迴活動向饕客招手。
中秋是品蟹最好的季節，萬里蟹經過大海薰陶都養的肥滋滋，由在地漁會螃蟹產銷班及捕蟹船主所組成的「中華漁業漁船協會」（在地簡稱螃蟹協會），將在10月1日開市當天下午3點開賣2斤399元的活蟹福袋，限量100個，還有9元福袋命運抽抽樂活動。
在場還有萬里蟹啤酒三輪車到現場巡迴，只要打卡玩轉轉樂就有機會獲得萬里蟹與德淶寶聯名精釀啤酒，還有手信坊海鮮米餅及萬里蟹文宣品！
活蟹市集將於當日下午2時開放排隊，3時準點福袋開賣，市集還有專人代客烹煮服務，都是漁村媽媽用長年煮蟹技巧為大家精心烹調，先以冷水浸泡清洗使其昏迷不容易斷腳，剪開蟹繩再行蒸煮，以熱呼呼熟度適中送上饕客餐桌上，市集現場大火轟轟聲不斷，服務各地品蟹饕客，讓民眾可以現買現吃。
新北市農業局長李玟表示，今年假日市集將於10月1日上午9時正式開始，今年為了分流品蟹人潮，加碼將市集延續到12月27日每例假日（含國定假日）的上午9時至下午5時，如天候不佳或賣完就會提早收工。