黃金10月9天連假　吃萬里蟹正是時候

秋天是吃螃蟹的季節！今年的黃金10月長達9天連假，「新北萬里蟹」，是個不錯的選擇，由在地漁民組成的螃蟹協會，將在中秋連假10月1日起正式開辦野柳「假日活蟹市集」，當天將有100份2斤399元活蟹福袋搶購活動和萬里蟹啤酒三輪車巡迴活動向饕客招手。