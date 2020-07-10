嘉基導入「全家寶」　遠距守護偏鄉醫療

嘉義基督教醫院與英業達集團英華達公司10日舉辦「全家寶-遠距守護偏鄉」合作記者會，嘉基姚維仁院長與英華達張景嵩董事長共同宣布導入「全家寶」守護嘉義偏鄉民眾健康。

全家寶全方位量測系統，讓醫護人員在遠距偏鄉幫民眾量測的血壓、血糖、尿酸、總膽固醇數據，甚至是心電圖等生理資料，將自動記錄並立即回傳至嘉基的醫療資訊系統，讓在市區的醫護人員能夠即時掌握偏鄉民眾生理數據，必要時進行遠距照護，偏鄉與醫院間沒有距離。而民眾至醫院回診時，醫師能夠在診間系統直接查看民眾透過「全家寶」量測的長期生理數據，協助醫師更準確地進行診斷。而後新冠肺炎的防疫，也顯現了遠距醫療的重要性。

英華達張景嵩董事長表示，榮幸有機會與故鄉之嘉義基督教醫院合作，民眾除了可以透過「全家寶」做自我健康管理，嘉基醫護團隊也能夠以「全家寶」關心民眾健康並提供衛教諮詢，期待遠距醫療、看診提升效率、降低人為誤差，更實現醫療無邊界的理想。

嘉基院長姚維仁說，嘉基耕耘阿里山及嘉義偏鄉醫療逾60年，巡迴醫療車往來阿里山山區不曾間斷，不僅駐診衛生室，也直接到病患家中進行居家醫療；台灣逐步進入老年社會，偏鄉高齡化問題更為嚴峻，迫切需要長照及遠距醫療。感謝英華達公司的合作，與嘉基攜手照護阿里山及偏鄉的民眾健康。