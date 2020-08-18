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台海情勢緊張　這人發表「不參戰聲明」有人加1有人批

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-18 11:57:54

▲ 台海關係趨於緊張，廣告人黃文博日前(17日)於個人臉書發表「不參戰聲明」，表明個人立場。（圖／新頭殼）
▲ 台海關係趨於緊張，廣告人黃文博日前(17日)於個人臉書發表「不參戰聲明」，表明個人立場。（圖／新頭殼）
台海關係趨於緊張，廣告人黃文博日前(17日)於個人臉書發表「不參戰聲明」，表明個人立場。

黃文博表示，發表該聲明之目的，在於說明他拒絕以任何方式參與因兩岸摩擦導致之軍事戰爭，包括但不僅限於投身戰鬥與軍事服務，也表明拒戰立場。親綠粉專「只是堵藍」也轉貼批評：「看到一堆藍腦，在那附和中國，說近期中國可能要攻打台灣，所以他們不想為了台獨上戰場？其實我們還真沒認為你們有上戰場的資格，只是怕你們還沒開打，就先投共而已」。

黃文博說 :「近日，台海情勢空前肅殺，中國機艦齊發，假遏止國土分裂之名，頻頻展示鐵拳，此為武力恫嚇無誤。反觀台灣，配合美國政府拉弓張弦策略，藉挺港名義搖旗吶喊，試探中國底線，義無反顧挺美國，甘當川普的弓上箭，挑明了叫陣示威，此為政治挑釁亦甚明。」

黃文博認為 :「兩岸本有和平共處機會，且中國在求壯大的過程中，根本無暇顧及台灣問題。台灣可以用時間換取可能，靜待變數出現，一動不如一靜。無奈當權者私心自用，在香港事件見獵心喜，先為總統大選計，躁動暴進，趁火打劫。後為美國大選謀，不自量力，捨命助拳。」。

黃文博批評蔡政府將美國視為「道友」、配合川普演出，並直指美國從來都是把戰場開在別人家裡，絕不讓戰火燒到自家，典型的死道友，不死貧道。即使台海開戰，美國絕對將防火牆畫在台灣東部海域，不允許戰火延燒到第二島鍊，所有戰火只會集中在台灣。

黃文博說 :「我雖然已屆齡除役，然而願為國家赴湯蹈火的心，從來沒變，變的是現在的執政者，不像帶領人民趨吉避凶的領導人，倒像口頭掛著和平的好戰份子，輕棄增進人民福利的誓詞，鎮日以護主權為名，挑動人民情緒，狂吃對岸巨人的豆腐，放著和平紅利不要，偏想刺激巨人變身綠巨人。這種因為自作孽招惹來的戰爭，坦白說，我一滴血也不願意流。」。

黃文博同時也向太陽花世代喊話 :「你們愛台，有膽的就發一份誓死參戰聲明讓我敬佩一下。你們急著想上戰場，就簽一張願赴前線作戰聲明讓我膜拜三下。可別只出一張嘴，平時指天罵地，激昂勇武，大禍臨頭時，閃躲遁藏，個個搖身一變咒抓別人死（台語）的貧道。」

最後黃文博更引用「聯合國人權委員會1995年決議：人有因良心而拒絕軍事服務的權利」，鄭重聲明當台海發生軍事衝突，他拒絕參戰。

該則貼文也引起網友多次轉發，有網民深表認同，紛紛「＋1」，更表示 :「支持民進黨全黨去參戰」，但也有不少網民質疑，直嗆：「以為飛彈長眼睛？」、「要不要跟你的中國講這話？」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

廣告人黃文博 圖：翻攝自黃文博臉書
廣告人黃文博 圖：翻攝自黃文博臉書
 

 

黃文博「不參戰聲明」全文。 圖：擷取自黃文博臉書
黃文博「不參戰聲明」全文。 圖：擷取自黃文博臉書
 

關鍵字

服兵役 中共解放軍 台海關係 不參戰聲明 台獨

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