AIT設專區紀念為台殉職美軍　彰顯美台安全夥伴關係

AIT在館內設立展示紀念勳章及褒揚令的紀念專區，以榮耀從過去、現在到未來，肩負責任繼承同袍遺志、促進美台戰略夥伴關係，並支持台灣自我防衛能力的英勇美國官兵們。其中兩枚「保衛台灣紀念章」，由前總統馬英九於2016年2月追贈給孟登道中校和林恩中校兩位殉職的美國軍官。
揭幕儀式上播放回顧影片，罕見曝光過去低調進行的台美安全合作實例，包括雙方官兵在美國本土共同著軍服受訓、操演、進行勤務講習，AIT人員參與今年的漢光實彈演習等；AIT並發送與會者手冊，內容以照片及圖說形式回顧1951年美軍顧問團成立以來的美台安全合作實例。
酈英傑致詞時表示，兩年多前到AIT赴任時，提出任內的「四個增進」目標，包括增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，及增進美台人民的關係，其中，美台在安全合作進展最令人矚目。
酈英傑指出，談到美國與台灣的安全合作關係時，多數人都會想到軍售案；但其實雙方人民與人民之間的情誼才是美台安全關係真正的基礎所在，二戰結束後仍持續延續。1951年，「美軍顧問團」（Military Assistance Advisory Group）成立，第一次台海危機的爆發時，「美軍協防台灣司令部」（United States Taiwan Defense Command）也應運成立，在巔峰時期，總共有三萬名官兵服役，派駐在全台各地與金門、馬祖。
他說，在這段期間，美台官兵當時不但並肩作戰、並肩訓練，有時也並肩犧牲，總計有126名美國官兵為台灣軍方提供協助及支援的同時不幸殉職，今天的許多威脅與當年的挑戰早已大不相同，在哀悼的同時，也感到肩上承擔著全新的堅定承諾與意義不凡的使命。
酈英傑強調，美台安全夥伴關係都是仰賴過去數十年的合作歷史基礎，才能大步前行，也期待美台進一步拓展在這項領域的雙邊合作。
新聞來源為Newtalk 新頭殼