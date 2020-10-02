中秋夜炮屑隨處扔　環保局動員上百人力清出1.4噸垃圾

中秋夜民眾在海邊賞月、燃放煙火，美麗的假日浪漫又燦爛，可惜的是多數民眾忽略隨手清垃圾、炮屑。台南市環保局清潔隊中秋節隔日（2日）清晨6時即出勤清理觀夕平台、漁光島、黃金海岸場地周邊環境，4個清潔區隊近百名清潔人員費時5個多小時，使盡洪荒之力竭力清理，接近中午才大致恢復整潔，共計清出1.4公噸垃圾，大都為炮(盒)屑。