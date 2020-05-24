最羨慕日本什麼事？台人曝「真實答案」：比台灣猛100倍

▲網友提問，日本有什麼事情讓台灣人十分羨慕呢？（圖／翻攝 PTT ）

近年來台灣赴日旅遊人次不斷增加，日本國內不少特色美食和文化，都深受許多台灣旅客喜愛。不過，就有網友好奇，日本當地有什麼事讓台灣人十分羨慕呢？對此，就引來許多鄉民曝光內心答案。日前有一名網友於 PTT WomenTalk 版上發文，表示好奇日本有什麼事情會讓台灣人相當羨慕不已呢？原 PO 也曝光個人看法，指出自身相當喜愛日本的牛奶，且當地牛奶價格優惠，超市一瓶可樂 100 日幣，牛奶只要以 200 日幣就能買到！他也透露，就連冰淇淋哈根達斯也僅要 200 多日幣。這樣的情況，就讓原 PO 好奇發問「還有什麼令人羨慕的事呢？？」問題一曝光後，就引來許多鄉民討論，其中最多人點出的就是「市容」、「街道整潔」，直言「機車很少」、「比台灣乾淨整潔100倍」、「街道乾淨」、「市容，還有海水超乾淨」。除此之外，也有其他網友分享其他答案，「喜歡動漫，周邊什麼的很好買」、「國民素質」、「交通很有系統，觀光就算沒車也都到的了」、「 Tower records 有滿滿的各類專輯可挑選購買，我非常羨」、「二手市場真的很發達」、「出版品很多元，書都裝訂得很美，中古書店很多書況和價格俱佳」、「國際地位」、「日本是國家」。（編輯：陳雅雲）