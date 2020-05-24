兒自製口罩套送媽媽！揭露「真相」人妻秒臉綠：還我感動

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，全球對於口罩的需求也大幅上升，其中不少民眾都會使用「口罩套」來延續口罩的使用壽命。不過，就有一名母親發文指出，自己的兒子手工縫製了口罩套送給她，但近日她翻開兒子聯絡簿上的日記後，竟發現背後驚人真相，而引起許多人討論。
日前有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己昨日從兒子那拿到了家政課做的布口罩，當下她看到後十分感動，認為感受到兒子終於長大了！然而，隔天原 PO 一翻兒子的日記後，卻讓她傻眼直呼「還我感動」。
只見照片中，兒子於聯絡簿上寫道：「今天心情滿不錯，我終於縫完口罩了，因為它的布料很像內褲，所以我應該不會戴吧，所以我把他送給我媽，而且她常常騎車上班都會戴口罩，所以我要把口罩送給我媽」。最後，甚至還坦言「我有問我爸，但他說不要」。
貼文一曝光後，就吸引超過 9 千人按讚，許多人一看後紛紛搞笑直呼，「太可愛了啦」、「果然小孩最誠實」、「老師評語說⋯so sweet」、「笑死了～孩子好純真啊」、「孩子就是那麼可愛」、「兒子不戴爸爸不要，那些不寫還會感動些」。（編輯：陳雅雲）
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