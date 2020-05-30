美國退出WHO算走錯了嗎？知情人點出1關鍵問題：太貪心

▲世界衛生大會。（示意圖／翻攝 Guardian News YouTube ）

美國總統川普宣布終止美國與世界衛生組織（ WHO ）的關係，美中關係恐將進一步惡化。因此就有網友在網路上表示疑惑，「美國退出 WHO 算走錯了嗎？」對此就有知情人點出 1 點關鍵問題，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「美國從哪一刻開始就走錯了啊？」的文章表示，「川普今天正式跟 WHO 撕破臉啊，結果許多國家卻站在中國那一方，追根究底就是以前太輕視中國，讓他國跟中國利益關係已經盤根錯節，還有點被取代的味道，那究竟美國是哪一部開始走錯了啊，是歐巴馬太信任中國開始，還是從尼克森決定跟中國建交那一刻開始就錯了」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有知情人點出，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「以為國共可以和談的時候」、「從資助蘇聯對抗納粹開始」、「一二月那時說中國會處理得很好這是小感冒那時，就註定完蛋了」、「美援中國的時候」，甚至更有知情人點出美國走錯的關鍵並不是退出 WHO ，是因為「狂開戰場，太貪心，想全部一次解決美國的問題」，「川普最大的敗筆應該是狂開戰場吧，中東也有、俄羅斯也有、中國也有，不專心一個一個解決，導致歐日列國的年輕人都對川普沒啥好感，而且坦白說全世界很少有人支持川普，台灣對川普好感這麼大，是因為有著共同敵人，才讓好感度提高最快的方法」。（編輯：王柏文）