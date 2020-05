美國退出WHO算走錯了嗎？知情人點出1關鍵問題：太貪心

▲世界衛生大會。(示意圖/翻攝 Guardian News YouTube )

美國總統川普宣布終止美國與世界衛生組織( WHO )的關係,美中關係恐將進一步惡化。因此就有網友在網路上表示疑惑,「美國退出 WHO 算走錯了嗎?」對此就有知情人點出 1 點關鍵問題,引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「美國從哪一刻開始就走錯了啊?」的文章表示,「川普今天正式跟 WHO 撕破臉啊,結果許多國家卻站在中國那一方,追根究底就是以前太輕視中國,讓他國跟中國利益關係已經盤根錯節,還有點被取代的味道,那究竟美國是哪一部開始走錯了啊,是歐巴馬太信任中國開始,還是從尼克森決定跟中國建交那一刻開始就錯了」,此篇文章一出,立刻引起大量網友熱烈討論,甚至更有知情人點出,留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「以為國共可以和談的時候」、「從資助蘇聯對抗納粹開始」、「一二月那時說中國會處理得很好這是小感冒那時,就註定完蛋了」、「美援中國的時候」,甚至更有知情人點出美國走錯的關鍵並不是退出 WHO ,是因為「狂開戰場,太貪心,想全部一次解決美國的問題」,「川普最大的敗筆應該是狂開戰場吧,中東也有、俄羅斯也有、中國也有,不專心一個一個解決,導致歐日列國的年輕人都對川普沒啥好感,而且坦白說全世界很少有人支持川普,台灣對川普好感這麼大,是因為有著共同敵人,才讓好感度提高最快的方法」。(編輯:王柏文)