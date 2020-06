男沙灘挖出iPhone！一開機網全跪了　在地人驚：這埋一堆

▲網友指出,自己在沙灘挖到一支 iPhone 6 。(圖/翻攝新竹大小事臉書)

新竹熱門景點「新月沙灣」,由於沙灣地形如同新月般而得名,吸引許多遊客前往沙灘戲水遊玩。不過,就有網友指出,自己在沙灘玩耍時竟挖出一支 iPhone 6 ,而一開機後的手機畫面,立馬引起許多網友討論。先前有一名網友於臉書社團《新竹大小事》上發文,表示自己在新月沙灣玩耍時,竟挖出一支手機!他指出,手機原本被埋在沙子裡,但被海水沖到後就露出角,因而被他們發現。不過,讓人驚訝的是,這支 iPhone 6 雖然整支手機沾到不少沙,但螢幕絲毫未損傷,甚至還能夠使用。但原 PO 透露,該手機已送往警局,也盼失主能夠即早認領。貼文一曝光後,就引來許多網友討論,不少人一看到後都紛紛驚嘆直呼,「可能想換手機了,結果你又幫他找出來」、「還有電欸」、「怎麼還能有螢幕」。甚至還有網友眼尖指出失主應該是南韓女團 TWICE 的粉絲,直言「看照片,這張圖應該是照著子瑜回臺灣,然後八個人帶著子瑜的照片開直播的那天畫的」、「這是 TWICE 飯繪,那天子瑜不在,所以娜璉拿周邊照片代替子瑜」。除此之外,許多在地人亦指出,在新月沙灣十分常能看見民眾掉落的手機,「這個沙灘真的很多人掉手機」、「怎麼新竹的海邊常常出土愛瘋」、「上次也有人挖到 iPhone ,這次又挖到一支,快看看是不是 made in 新月」。(編輯:陳雅雲)