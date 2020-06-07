男沙灘挖出iPhone！一開機網全跪了　在地人驚：這埋一堆

▲網友指出，自己在沙灘挖到一支 iPhone 6 。（圖／翻攝新竹大小事臉書）

新竹熱門景點「新月沙灣」，由於沙灣地形如同新月般而得名，吸引許多遊客前往沙灘戲水遊玩。不過，就有網友指出，自己在沙灘玩耍時竟挖出一支 iPhone 6 ，而一開機後的手機畫面，立馬引起許多網友討論。先前有一名網友於臉書社團《新竹大小事》上發文，表示自己在新月沙灣玩耍時，竟挖出一支手機！他指出，手機原本被埋在沙子裡，但被海水沖到後就露出角，因而被他們發現。不過，讓人驚訝的是，這支 iPhone 6 雖然整支手機沾到不少沙，但螢幕絲毫未損傷，甚至還能夠使用。但原 PO 透露，該手機已送往警局，也盼失主能夠即早認領。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看到後都紛紛驚嘆直呼，「可能想換手機了，結果你又幫他找出來」、「還有電欸」、「怎麼還能有螢幕」。甚至還有網友眼尖指出失主應該是南韓女團 TWICE 的粉絲，直言「看照片，這張圖應該是照著子瑜回臺灣，然後八個人帶著子瑜的照片開直播的那天畫的」、「這是 TWICE 飯繪，那天子瑜不在，所以娜璉拿周邊照片代替子瑜」。除此之外，許多在地人亦指出，在新月沙灣十分常能看見民眾掉落的手機，「這個沙灘真的很多人掉手機」、「怎麼新竹的海邊常常出土愛瘋」、「上次也有人挖到 iPhone ，這次又挖到一支，快看看是不是 made in 新月」。（編輯：陳雅雲）