▲子瑜。(圖/翻攝 TWICE YouTube )

▲有網友在 PTT 八卦版提到有關子瑜跟 IU 該怎麼選擇?貼文立刻引發熱議,眾人答案竟一面倒,並分享背後原因。(圖/翻攝自 PTT )

▲ IU(李知恩)。(圖/翻攝自 IU IG )

南韓人氣女團 TWICE 近期發表新曲《 MORE & MORE 》,立刻奪下 SBS 節目《人氣歌謠》冠軍寶座,其中台灣籍成員周子瑜的人氣居高不下;另外,有「音源女王」之稱的南韓人氣歌手 IU (李知恩)不僅歌聲動人,甜美外型更是擄獲一大票粉絲。近日,有網友在 PTT 八卦版提到有關子瑜跟 IU 該怎麼選擇?貼文立刻引發熱議,眾人答案竟一面倒,並分享背後原因。一名網友表示,最近看到 TWICE 的新單曲表演中,周子瑜似乎變得更有女人味了,笑稱「若跟小可愛知恩比起來,成熟的臉龐更吸引目光,但是稚嫩的臉龐也很討人喜歡」,不禁疑惑詢問廣大鄉民「這麼說知恩跟子瑜,說實話誰比較正啊?」貼文一出,隨即引發熱烈討論,網友意見一面倒向選擇 IU ,紛紛大喊「 IU 耐看」、「 IU !」「知恩看不膩」、「知恩臉蛋真的耐看」。不過,也有網友表示「子瑜這次回歸變得開朗很多,有加分」、「子瑜,知恩有點太瘦了,還是因為知恩太老了?」「在我心中,兩位老婆都很棒^_^」。(編輯:賴詠璿)