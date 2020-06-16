回家驚見「莫名下雪」　柴柴瞇眼燦笑主人嘆：你贏了！

「疑似下過雪」，這才發現原來愛犬又闖禍，還瞇眼微笑看著自己，讓推主哭笑不得！

▲柴犬Sora是一隻很愛笑但是也很調皮的狗狗（圖／twitter@sora1013siba）

▲日前推主一回到家，發現狗窩前竟然一片狼藉！（圖／twitter@sora1013siba）

▲Sora：偶發現這個墊子裡面有雪花耶！（圖／twitter@sora1013siba）

▲Sora：偶把它們通通挖出來，484很厲害？（圖／twitter@sora1013siba）

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▲沒過多久，家裡「又再次下雪了」呢！（圖／twitter@sora1013siba）

這張小臉會不會太犯規了？日本一推主日前外出回到家時，看見柴犬Sora（そら）露出一臉燦笑開心地迎接自己，但是眼角餘光突然發現一旁怎麼1歲多的柴柴Sora與推主@sora1013siba住在日本千葉縣，個性很陽光的牠雖然很愛笑，但也是一隻不折不扣的「拆家汪」，日前推主外出回家時，Sora非常開心地露出一臉燦爛笑容迎接主人，當下推主覺得有點奇怪，沒想到一往旁邊看，發現Sora竟然將狗窩裡的墊子拖出來咬破，還將裡面的填充棉花通通咬出來，彷彿剛才下過一場雪一樣的精彩！而「肇事者」Sora不但沒有對自己的惡行感到慚愧，竟然還瞇眼露出天真無邪的笑容，彷彿自己做了什麼了不起的事，讓推主大嘆：「我家剛才有一小颱風掃過！」雖然很想發火，但是推主看到愛犬的笑容只好無奈表示：「如果你也看到牠開心的燦笑，你就不會生氣了，而我也跟著笑了！」最後推主只好將棉花一一撿起來塞回墊子縫縫補補，而Sora仍然開心地在一旁萌笑，不少網友看了照片後表示：「這個笑容讓人根本捨不得罵牠」「怎麼可以笑得這麼可愛啦」「牠知道自己做錯事了嗎？」「這麼萌太犯規了」「表情感覺是在邀功XD」（編輯：陳珮瑜）