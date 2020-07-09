天生愛美！研究發現：人類12萬年前就開始用貝殼做項鍊

▲最新研究發現，早在12萬年的史前人類，就會使用貝殼做項鍊當成飾品。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）

近代消費心理學益發受到重視，許多民眾開始反思，過節一定要吃大餐嗎？結婚一定要鑽石嗎？女人一定要配戴珠寶首飾嗎？我們到底是天性喜歡這些東西，或者只是廣告商人說服我們相信自己喜歡？不過最新研究發現，愛美可能真的是天生的！因為早在 12 萬年前，史前人類就會使用貝殼製成項鍊，當作裝飾用的首飾。喜愛閃亮鮮豔的小東西不是現代人的專利，據《 CNN 》報導，一項最新的考古研究發現，早在 12 萬年之前，史前人類就會使用貝殼製成項鍊，當作裝飾用的首飾。研究團隊將文獻發表在《 PLOS ONE 》雜誌上，聲稱這是人類創造的最古老的首飾。研究人員表示，根據貝殼被打洞以及磨損的情況，他們發現這些貝殼被用繩子串在一起，且貝殼上面還發現染色用的赭石。研究人員指出，配戴這些貝殼顯然是為了社會性的象徵意義，而不具功能性的實際意義。研究人員認為，這是目前最早發現人類從事象徵性活動的證據，說明了狩獵採集者也會透過配戴飾品來體現自己的社會定位，或者也可能是為了某種宗教上的信仰。研究人員另外透露，他們還有發現更古老的貝殼，這批可以回溯到 16 萬年前的貝殼，並沒有被打洞或人力打磨的痕跡，可見當時的史前人類還沒發展出把貝殼當做飾品的風俗。（編輯：倪浩軒）