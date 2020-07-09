母熊帶5小熊霸佔人類的遊樂場　屁孩爭搶滑梯：偶先玩！

這裡面到底藏了幾位工讀生？美國北卡羅來納州一位男子布雷特日前竟在自家後院捕捉到了令人驚喜的畫面，影片中可以看到熊媽媽躺臥在一旁的樹蔭下休息，而幾隻小熊不停打鬧著，爭搶著想跳上滑梯玩耍，另外一隻則是想去玩盪鞦韆，還有一隻正在爬樓梯。這些小熊乍看之下就跟人類的小朋友沒什麼兩樣，開心地在遊樂設施上嬉鬧著。

▲熊媽媽：孩子們好好玩嘿，等等再玩一下就要回家囉～（圖／Youtube@Bret Frk）

事實上影片拍攝地點北卡羅來納州阿什維爾正是黑熊數量眾多的地方，雖然是個小小的城市，被估計有100至200隻黑熊在此生活。當地人時常可以看到熊出現在自家後院玩耍、游泳，甚至偷翻垃圾桶找吃的。雖然牠們經常拜訪人類的住家，其實熊熊非常膽小，當有任何人，甚至是隻小狗追牠，牠都會馬上逃跑。





先來看看這段影片吧～





一般來說一隻母熊會生下2至3隻幼崽，而當地人認為這隻熊媽媽應該收養了另外兩隻小熊成為自己的小孩。除此之外因為熊的生活空間漸漸與都會的人們重疊，因此當地也持續進行追蹤計劃，在熊身上放追蹤器，並了解牠們的生活空間究竟和人們有多貼近。

相較之下台灣特有種的台灣黑熊現存數量稀少，目前被列為瀕危物種，希望有天也能看到台灣黑熊「熊口眾多」的時候呀。另外特別提醒大家，台灣黑熊生性謹慎，不會無故主動攻擊人，若是遇到建議面對著牠靜靜、緩緩後退離開現場。若遠遠就看到有熊，可以沿途製造金屬聲響讓牠知道你在那，並繞路離開。（編輯：李家慧）



