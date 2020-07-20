男子釣魚意外跌進河裡　竟撈回一隻垂死小萌狼！

出外旅行有時會遇到難以想像的曲折冒險，但都沒有這名男子遇到的這麼令人驚奇！日前國外一名男子賈斯汀乘著小舟，正在加拿大的河流Red Deer和Saskatchewan進行多日的漂流之旅，本來很輕鬆寫意的旅行，一天卻有了意外發展。





當時賈斯汀突然聽到一陣騷動，聽聲音他以為是浪犬在打架，但仔細查看卻什麼也沒找到。賈斯汀並沒有太在意，但稍後他正在河上等魚上鉤時，卻聽到吱吱吱的叫聲，賈斯汀循著叫聲靠近，竟意外救回珍貴的小生命！





他將船越划越近，才發現有一團毛球在水面載浮載沉，而牠的鼻子簡直就快滅頂！但水色實在太暗沉，讓人看不清底下是什麼東西。賈斯汀決定更靠近一些，卻不小心失足跌進冰冷的河中，他趕緊抱著那隻小生物，一同離開水裡。





賈斯汀這才發現那是隻幼狼，救起來時牠已失去意識，似乎停止了呼吸。他並不打算放棄。雖然從沒在狼身上做過這件事，他努力嘗試幫牠CPR，幾次之後聽到水從牠的鼻子裡噴擠出來的聲音，幼狼終於再次呼吸！



▲10天來賈斯汀和YipYip一起過著沒有任何訊號、沒有援助的生活。（圖／WRSOS） ▲YipYip喜歡躲在賈斯汀的背包裡睡搞搞。（圖／WRSOS）

賈斯汀的旅程還未結束，接下來的日子幼狼便跟著他一起遊河。牠也非常適應在水上的生活，就這樣陪了賈斯汀好幾天，賈斯汀還幫牠取了名字「YipYip」。旅途中他們一起吃飯也常抱在一起，YipYip很喜歡睡在他的後背包裡，他們一起生活了10天之久沒有任何通訊訊號的生活，賈斯汀才能打電話尋求幫忙。最後在聯絡到野生動物救援組織Wildlife Rehabilitation Society Of Saskatchewan之後，他將YipYip帶過去安置。



