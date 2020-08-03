日本魚魚開直播大玩抓寶遊戲　閒晃都能練到最高等！

魚魚就決定是你了，去吧！不知各位有沒有玩過《寶可夢：藍寶石》呢？這遊戲對許多七八年級生來說可是共同回憶，而這次由魚魚來再次發揚光大！日本一名推主堅稱自己只是一名普通的上班族，但他玩遊戲非常「搞剛」，不假手他人，而是請來自家魚魚上陣！





這名推主在今年6月開始讓他的魚魚挑戰《寶可夢：藍寶石》，他設計程式透過追蹤感應的方式，讓魚魚在游到特定的標記範圍，就會傳達訊息到裝置上，對遊戲下達指令，成功讓魚魚玩遊戲！





魚魚的戰鬥力不容小覷，一開始使用的火稚雞在經歷了582小時後，也成功進化到最高等的火焰雞。更因為在路上總是一直亂晃，魚魚和路邊的寶可夢進行了多不勝數的戰鬥，累積了高於常人的經驗值。





不過人生總是會有意外，魚生也是如此。一天魚魚走進了寶可夢中心，竟不小心把三隻經驗值最豐富的主力寶可夢「火焰雞、可可多拉及蓮葉童子」給放走……當時還在上班的推主發現只想著：「啊我回家再重新讀取存檔就好惹啊！」沒想到魚魚在4小時後，以迂迴的步伐緩緩走向櫃台，將三個存檔欄位存好存滿，過去的存檔紀錄已一去不復返。扼腕的推主只能透過直播，眼睜睜看著一切發生，默默啜泣。



▲魚魚放走惹最重要的3隻寶可夢，還把當前進度存好存滿。（圖／Twitter@Mutekimaru_ch） ▲擔心魚魚的身心靈健康，推主請來好幾隻魚魚輪流上陣，並持續擴編中。因每隻個性、行為模式不一，有時會意外出現不同的遊戲風格。（圖／Twitter@Mutekimaru_ch） 這場悲劇卻也意外讓魚魚的直播平台爆紅！如今魚魚的Youtube頻道「むてきまるちゃんねる -Mutekimaru Channel-」擁有8.7萬人追蹤，許多網友都慕名前來觀賞。頻道簡介這麼寫著：疫情期間大家不要亂跑，在家開開心心看魚魚玩遊戲吧！推主身為上班族雖然無法玩遊戲玩到爽，但他的魚魚為他實現了這個夢想。





最後來看魚魚當時放生寶可夢的影片，有興趣可再點進去看直播唷！（編輯：李家慧）



