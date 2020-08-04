影／賣場當自家？男錄「噁爆行徑」　全場快吐：防疫期耶

大賣場販賣的商品從生活用品到零食、餐飲部等應有盡有，且商品售價經濟實惠，不少民眾都會定期到賣場採買。不過，近日竟有男子到賣場，直接把賣場冰箱當自家，隨手拿起一瓶大容量的活菌發酵乳，轉開瓶蓋就往嘴裡灌，隨後又關上蓋子放回冰箱，一旁友人嬉笑錄下這段影片，似乎認為十分有趣，噁心畫面曝光之後，立刻引發全場網友撻伐。
原PO在爆料公社表示，朋友傳貼一則IG的限時動態給她看，說要轉發給家中長輩，讓他們買東西多注意。影片中可見，一名目測年約20歲，身著灰衣、戴眼鏡的男子到大賣場，直接把賣場冰箱當自家，隨手拿起一瓶大容量的活菌發酵乳，還特意探頭出去冰箱櫃外查看有沒有人經過，接著轉開瓶蓋就往嘴裡灌，隨後又關上蓋子放回冰箱，影片最後還對鏡頭比了個讚的手勢，一旁兩位友人嬉笑錄下這段影，上傳至IG並寫道「大賣場就是我學弟的家，想喝就喝！」
原PO看完傻眼直呼「不看還好，一看噁爆！」隨後呼籲「大家去外面買飲料，真的要多看看瓶蓋是不是新的、有沒有被拆封過。然後幫忙錄影的，和他（錄影）的女友還在那邊笑，真的讓我很不懂」，氣得飆罵「直接刷新三觀，心情超複雜！」
該影片曝光之後，讓一大票網友全看傻了眼，紛紛撻伐「天啊！這個素質，無論如何就是超級噁心，水準低下！」「超沒品的，現在更擔心他如果是喝一口又把它吐回去，這真的是超級無敵沒衛生！」「噁爆，現在還防疫期間耶」、「有沒有搞錯啊」、「怎麼知道你有沒有病毒？下一個人買了不知道直接喝的話，後果會怎麼樣？」「太扯了吧」。（編輯：賴詠璿）
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