媽衝全聯買中元節供品！三倍券一拿出臉色鐵青：怎麼辦啦

原PO在PTT貼文指出「今天陪媽媽去全聯買中元拜拜要用的供品，結果拆開全新未拆封的三倍券發現只有2500...不知該如何是好，是去郵局換嗎？上網查也只有一例是有破損，持健保卡跟印章去銀行更換，但金額缺少不知道處理方式是什麼....怎麼辦啊」。
貼文一出，網友紛紛回應「這題絕對沒救啊，你怎麼證明你打開的是全新的」、「之前不是吵塑膠片的時候，就說那是給你確認裡面張數用的，都沒在看」、「花五百元記取教訓吧」、「領的時候不就要點了?」、「可以打電話去問啊，但估計是來不及了」、「不是行員都會叫你當場檢查嗎」、「話說有沒有少一張，沒拆之前就看得出來了啊，沒確認太扯」、「塑膠套都讓你確認了還不確認」。
而根據目前規定，三倍券在「撕破（保留部分四分之三以上）」、「破損（但殘片能完整拼合）」、「污損或燻焦（但號碼、文字及花紋可辨識）」還是可以繼續使用，而先前一名屏東民眾領取時發現2張500元的三倍券破損，屬於極少個案，經濟部已主動聯繫並更換，但針對金額缺少的部分，目前尚無案例，若民眾有問題可撥打1988詢問求助。（編輯：張嘉哲）
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