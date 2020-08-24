🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

媽衝全聯買中元節供品！三倍券一拿出臉色鐵青：怎麼辦啦

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 17:56:30

▲三倍券不少人都已經領取，近日有網友分享自己陪媽媽去超市購買東西時，打開全新的三倍券卻發現少一張500元。（圖／NOWnews資料照）
▲三倍券不少人都已經領取，近日有網友分享自己陪媽媽去超市購買東西時，打開全新的三倍券卻發現少一張500元。（圖／NOWnews資料照）
新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」，盼能促進民眾消費，而發行至今已經超過一個月，多數人已經領取並且花用完畢。近日，就有網友分享自己的媽媽去全聯要買中元節供品的時候，拿出全新一包三倍券，沒想到一打開卻臉色鐵青，貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「今天陪媽媽去全聯買中元拜拜要用的供品，結果拆開全新未拆封的三倍券發現只有2500...不知該如何是好，是去郵局換嗎？上網查也只有一例是有破損，持健保卡跟印章去銀行更換，但金額缺少不知道處理方式是什麼....怎麼辦啊」。

▲網友分享自己媽媽開箱全新三倍券要購買物品，卻發現少了一張五百元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享自己媽媽開箱全新三倍券要購買物品，卻發現少了一張五百元。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，網友紛紛回應「這題絕對沒救啊，你怎麼證明你打開的是全新的」、「之前不是吵塑膠片的時候，就說那是給你確認裡面張數用的，都沒在看」、「花五百元記取教訓吧」、「領的時候不就要點了?」、「可以打電話去問啊，但估計是來不及了」、「不是行員都會叫你當場檢查嗎」、「話說有沒有少一張，沒拆之前就看得出來了啊，沒確認太扯」、「塑膠套都讓你確認了還不確認」。

而根據目前規定，三倍券在「撕破（保留部分四分之三以上）」、「破損（但殘片能完整拼合）」、「污損或燻焦（但號碼、文字及花紋可辨識）」還是可以繼續使用，而先前一名屏東民眾領取時發現2張500元的三倍券破損，屬於極少個案，經濟部已主動聯繫並更換，但針對金額缺少的部分，目前尚無案例，若民眾有問題可撥打1988詢問求助。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

缺錢 普渡 拜拜 全聯 三倍券 購物 中元節 振興券

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽