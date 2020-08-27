女買口罩一人搶到3名額！「暗黑手法」曝　眾愣：不行啦

原PO在「口罩現貨資訊專區」貼文指出，今天某藥妝店開賣口罩，但聽朋友說，有一對姐妹，其中一個先去佔位子，然後店員開始數人數的時候，那人便說「我前面還有兩個人」這時候有排隊的人就跳出來嗆「一個人佔三個位置搞什麼」。
結果該女還問前後的人說「有看到我剛剛有帶其他人嗎？」其他人都冷回說沒有，於是該女尷尬地表示給她三分鐘時間，她會趕緊叫人來。這景象讓原PO感嘆「真的是從口罩可以看出人性，就是有這種自私的行為，才會導致有人沒有排到。」
貼文一出，網友紛紛回應「解壓縮這種事真的不能啦」、「竟然還有這種方法...佩服啊」、「解壓縮本來就是不對的行為，厚臉皮才做的出來」、「如果是我，我會請他到後面去」、「這些就是買來囤貨再高價賣的」、「這些就是不是真心要買來戴的啊，誇張」、「超不要臉，真的是先請她到最後面」、「上次那個美廉社就一堆這種人啊！親朋好友都插隊插進去」。（編輯：張嘉哲）
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